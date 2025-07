Soták kritizuje rozhodnutie ÚLK: Je to hanba a čierna škvrna na slovenskom futbale

Tie dali prednosť Košiciam pred Podbrezovou, ktorá to v tejto sezóne dotiahla do finále play-off o Konferenčnú ligu, pričom v semifinálne zdolala práve Košice.

„Tento postup považujem za hrubé porušenie princípu subsidiarity a najmä za ignorovanie základných pravidiel, ktoré si sama Únia ligových klubov stanovila.

V právnom štáte – a platí to aj pre šport – pravidlá nemôžeme meniť účelovo podľa nálady alebo momentálnych sympatií,” hnevá sa šéf Podbrezovej vo vyhlásení.

Hanba a čierna škvrna slovenského futbalu

Rozhodnutie Únie ligových klubov vníma ako precedens, ktorý naštrbil legitimitu celej súťaže.

„Je to hanba a čierna škvrna na slovenskom futbale. Slovenská futbalová verejnosť si zaslúži férovosť, transparentnosť a rešpektovanie výsledkov na ihrisku,” tvrdí Soták.

Šéf Podbrezovej kritizoval systém kvalifikácie do pohárovej Európy už v minulosti. Bol zástancom toho, že štvrtý tím v tabuľke by mal priamo postúpiť do predkôl Konferenčnej ligy.