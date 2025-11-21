Tréner Prešova sa vracia na lavičku svojho tímu. Časť trestu mu odpustili

Tréner Prešova Vladimír Cifranič.
Tréner Prešova Vladimír Cifranič. (Autor: TASR)
TASR|21. nov 2025 o 15:58
Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola Niké ligy so Žilinou za hrubé nešportové prejavy.

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) podmienečne odpustila trénerovi Tatrana Prešov Vladimírovi Cifraničovi zvyšok trestu. Pôvodne mu 7. novembra pozastavila výkon funkcie na tri týždne.

Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola Niké ligy so Žilinou za hrubé nešportové prejavy, konkrétne išlo o urážku hráča s použitím vulgarizmu.

Cifranič mal pozastavenú činnosť od 2. novembra. Svojmu tímu nebol k dispozícii v ligovom dueli s Trnavou, ale v nedeľu v Dunajskej Strede už bude na lavičke.

„Na základe žiadosti menovaného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS uloženej v U705, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a zároveň určuje skúšobnú dobu do 31.3.2026, podľa čl. 41/1, 2, 3 DP," uvádza sa v úradnej správe DK SFZ.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

