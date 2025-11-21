Tréner Prešova sa vracia na lavičku svojho tímu. Časť trestu mu odpustili

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) podmienečne odpustila trénerovi Tatrana Prešov Vladimírovi Cifraničovi zvyšok trestu. Pôvodne mu 7. novembra pozastavila výkon funkcie na tri týždne.
Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola Niké ligy so Žilinou za hrubé nešportové prejavy, konkrétne išlo o urážku hráča s použitím vulgarizmu.
Cifranič mal pozastavenú činnosť od 2. novembra. Svojmu tímu nebol k dispozícii v ligovom dueli s Trnavou, ale v nedeľu v Dunajskej Strede už bude na lavičke.
„Na základe žiadosti menovaného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS uloženej v U705, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a zároveň určuje skúšobnú dobu do 31.3.2026, podľa čl. 41/1, 2, 3 DP," uvádza sa v úradnej správe DK SFZ.