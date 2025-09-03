Futbalisti Tatrana Prešov spoznali meno nového trénera. V slovenskej lige už pôsobil

PREŠOV. Novým trénerom futbalistov FC Tatran Prešov sa stal Vladimír Cifranič.
Päťdesiatročný kouč nahradil vo funkcii Jaroslava Hyneka, s ktorým sa rozhodlo vedenie klubu ukončiť spoluprácu.
Informáciu priniesol klub na sociálnych sieťach.
Hynek bol prvým odvolaným koučom v tomto ročníku Niké ligy, v Prešove pôsobil od marca a po siedmich rokoch vybojoval s tímom postup do najvyššej súťaže.
Doplatil však na nevýrazný začiatok nováčikovskej kampane, po šiestich odohraných dueloch má Tatran na konte tri body za remízy a v tabuľke mu patrí 10. meisto.
Cifranič odštartoval svoju trénerskú kariéru v Trenčíne, neskôr pôsobil aj v Zlatých Moravciach a na Pohroní.
Do Prešova prichádza z Podbrezovej, kde bol už v pozícii hlavného trénera a naposledy zastával post asistenta.
Svoju premiéru na lavičke Prešova absolvuje 14. septembra v ligovom zápase na trávniku Michaloviec.