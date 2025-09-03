Futbalisti Tatrana Prešov spoznali meno nového trénera. V slovenskej lige už pôsobil

Vladimír Cifranič.
Vladimír Cifranič. (Autor: Facebook/1.FC Tatran Prešov)
TASR|3. sep 2025 o 12:28 (aktualizované 3. sep 2025 o 13:06)
Vladimír Cifranič nahradil vo funkcii Jaroslava Hyneka.

PREŠOV. Novým trénerom futbalistov FC Tatran Prešov sa stal Vladimír Cifranič.

Päťdesiatročný kouč nahradil vo funkcii Jaroslava Hyneka, s ktorým sa rozhodlo vedenie klubu ukončiť spoluprácu.

Informáciu priniesol klub na sociálnych sieťach.

Hynek bol prvým odvolaným koučom v tomto ročníku Niké ligy, v Prešove pôsobil od marca a po siedmich rokoch vybojoval s tímom postup do najvyššej súťaže.

Doplatil však na nevýrazný začiatok nováčikovskej kampane, po šiestich odohraných dueloch má Tatran na konte tri body za remízy a v tabuľke mu patrí 10. meisto.

Facebook príspevok

Cifranič odštartoval svoju trénerskú kariéru v Trenčíne, neskôr pôsobil aj v Zlatých Moravciach a na Pohroní.

Do Prešova prichádza z Podbrezovej, kde bol už v pozícii hlavného trénera a naposledy zastával post asistenta.

Svoju premiéru na lavičke Prešova absolvuje 14. septembra v ligovom zápase na trávniku Michaloviec.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

