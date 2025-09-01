Nechal som tu veľký kus srdca. Tatran zo mňa urobil lepšieho trénera aj človeka, vraví Hynek

PREŠOV. Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov sa dohodol na vzájomnom ukončení spoluprácu s trénerom Jaroslavom Hynekom, ako sme informovali už včera. Klub o tom dnes informoval prostredníctvom sociálnej siete.
Štyridsaťdeväťročný kormidelník doviedol Tatran do najvyššej slovenskej súťaže. Úvod nového ročníka Niké ligy však nováčikovi nevyšiel, Prešovčania nazbierali v šiestich zápasoch iba tri body a patrí im 10. miesto.
Hynek je prvý odvolaný kouč v tomto ročníku Niké ligy. Na lavičku Tatrana zasadol v marci tohto roka. Po prehre v zápase 17. kola MONACObet ligy v Petržalke nahradil vo funkcii odvolaného Mareka Petruša.
S bilanciou osem víťazstiev a jedna prehra priviedol tím k postupu do najvyššej súťaže po siedmich rokoch.
„Mrzí ma, že spolupráca končí tak skoro. Mal som plno energie a viery pracovať pre Tatran a postupne ho dostať tam, kam patrí. Nechal som tu veľký kus srdca. Tatran a všetci v ňom i okolo zo mňa urobili za ten čas lepšieho človeka aj trénera.
Ďakujem za príležitosť byť súčasťou tejto rodiny. Fanúšikom odkazujem, ste úžasní, mám vás v srdci, vytrvajte, klub vás potrebuje. Spolu sme Tatran,“ reagoval Hynek bezprostredne po svojom konci.
Prešovčania majú na konte tri body za remízy. Na úvod sezóny uhrali doma cenný bod so sériovým šampiónom Slovanom Bratislava.
Deľbou bodov skončili aj stretnutia Tatrana s Dunajskou Stredou (0:0) a Skalicou (2:2). Naposledy východniari prehrali doma s Trenčínom 2:3.