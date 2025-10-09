Slovensko reprezentuje odmalička, vrátil sa späť na východ. Mladík to chce dosiahnuť do najvyššej ligy

Jedným z mladých futbalistov, ktorí vo veľmi mladom veku opustili východ, je dnes sedemnásťročný reprezentant Slovenska VILIAM VRÁBEL.
S Vilom sme sa rozprávali o jeho ceste z východu na západ a späť, o jeho reprezentačných začiatkoch aj o plánoch do budúcnosti.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Vo veku trinástich rokov som dostal ponuku z futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda. V zimnom období som absolvoval niekoľkodňovú skúšku, počas ktorej som získal veľmi pozitívne dojmy. Po jej ukončení mi klub oznámil, že má záujem o môj prestup od letného obdobia.
Keďže Dunajská Streda patrí medzi najlepšie futbalové akadémie na Slovensku a ponúka vynikajúce podmienky pre rozvoj mladých hráčov, rozhodol som sa túto ponuku prijať. Postupne som pôsobil v kategóriách U15, U16 a U17. Začiatky neboli jednoduché, no časom som si zvykol na nové prostredie aj tempo hry. Najlepšie obdobie som zažil počas druhého a tretieho roka pôsobenia, keď sa nám s tímom U16 podarilo získať majstrovský titul.
Ako hodnotíte svoje pôsobenie v Dunajskej Strede a prečo ste sa rozhodli odísť?
Svoj pobyt v Dunajskej Strede hodnotím veľmi pozitívne, no rozhodol som sa pre prestup do Košíc, pretože som cítil, že práve tam mám väčšiu šancu presadiť sa medzi dospelými futbalistami.
Ako to aktuálne vyzerá v Košiciach?
V súčasnosti pôsobím v klube FC Košice, kde hrávam v kategórii U19. Zatiaľ sa mi darí a verím, že sa budem naďalej zlepšovať a postupne si vybojujem miesto aj v A-tíme.
A čo vaše účinkovanie v reprezentácii?
Moja reprezentačná kariéra sa začala v kategórii U15, keď som bol nominovaný na svoj prvý reprezentačný zápas. Žiaľ, hneď na jeho začiatku som sa zranil. Ďalšiu nomináciu som získal až na konci pôsobenia v U16, keď som odohral svoj prvý medzinárodný dvojzápas proti Severnému Macedónsku.
Vtedy som nepodal ideálny výkon, no v nasledujúcej kategórii U17 som bol donominovaný na prípravný zápas proti Srbsku, v ktorom som zahral veľmi dobre a presvedčil trénera, že do tímu patrím.
Medzi moje najpamätnejšie zápasy patria stretnutia proti Francúzsku a Taliansku. Napriek tomu, že sme oba zápasy prehrali tesne 0:1, boli to veľmi cenné skúsenosti, keďže išlo o duely proti dvom z najlepších futbalových krajín sveta.
S talianskym výberom sme odohrali vyrovnaný zápas a vypracovali si viacero šancí, ktoré sme, žiaľ, nevyužili. V oboch dueloch som odohral plných 90 minút.
V súčasnosti som členom reprezentácie kategórie U18, v rámci ktorej som bol nominovaný na všetky doterajšie zrazy. Hoci sa mi zatiaľ nepodarilo streliť gól, verím, že sa mi to podarí už čoskoro.
Aké sú vaše ciele a plány do budúcnosti?
Mojím hlavným cieľom je neustále na sebe tvrdo pracovať, zlepšovať sa vo všetkých aspektoch hry a čo najskôr sa presadiť v mužskom futbale. Rád by som získal stabilné miesto v prvej slovenskej lige a postupne budoval úspešnú profesionálnu kariéru.
Čo robí Vilo Vrábel, keď nehrá futbal?
Väčšinu dňa venujem futbalu, no popri tréningoch a zápasoch si nachádzam čas aj na aktivity, ktoré mi pomáhajú zrelaxovať a vyčistiť si hlavu. Vo voľnom čase rád trávim chvíle s rodinou a priateľmi, často chodievam na prechádzky do prírody a nezabúdam ani na školu, ktorú momentálne študujem dištančnou formou.