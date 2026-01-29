VIDEO: Chladnokrvné penalty aj magické chvíle v závere. V Lige majstrov dali gól piati brankári

Hrdinom stretnutia medzi Benficou Lisabon a Realom Madrid v poslednom kole základnej časti ligovej fázy Ligy majstrov bol brankár domácich Anatolij Trubin.
Ukrajinský gólman skóroval v ôsmej minúte pridaného času hlavičkou, čím upravil skóre na 4:2. Vďaka tomuto gólu postúpila Benfica do vyraďovacej fázy najprestížnejšej európskej súťaže.
Trubin je iba piaty brankár, ktorý dal gól v Lige majstrov. Sportnet vám ponúka videá všetkých gólov v podaní brankárov. V závere článku nájdete aj bonbónik, video o prenose portugalského rozhlasového komentátora, ktorý prežíval záverečné minúty v extáze.
Hans Jörg Butt
Nemec Hans-Jörg Butt bol známy exekútor pokutových kopov, počas svojej vrcholovej kariéry dal 29 gólov. Z toho až tri v Lige majstrov.
Zaujímavosťou je, že všetky tri dosiahol proti Juventusu – ale v drese troch rôznych klubov: Hamburgu (v sezóne 2000/2001), Bayeru Leverkusen (v sezóne 2001/2002) a Bayernu Mníchov (v sezóne 2009/2010).
VIDEO: Góly Hansa-Jörga Butta proti Juventusu
Sinan Bolat
Prvým brankárom, ktorý v Lige majstrov dal gól z hry, bol Sinan Bolat. Turek v sezóne 2009/2010 chytal za Standard Liege, ktorý v poslednom kole skupinovej fázy hral proti AZ Alkmaar a prehrával 0:1, čo by znamenalo ich vyradenie.
VIDEO: Gól Sinana Bolata proti AZ Alkmaar
Domáci zahrávali v 95. minúte priamy kop a do súperovej šestnástky vybehol aj Bolat. Center ho našiel ideálne a brankár krásnou hlavičkou vyrovnal.
Vďaka tomu belgický klub skončil na treťom mieste v skupine a mohol pokračovať v Európskej lige.
Vincent Enyeama
Nigérijský reprezentant Vincent Enyeama skóroval za Hapoel Tel Aviv v sezóne 2010/2011 z pokutového kopu. V stretnutí skupinovej fázy s Lyonom však jeho mužstvo prehralo 1:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Hapoel Tel Aviv - Lyon (gól Enyeamu od 1:10)
Ivan Provedel
Taliansky brankár Ivan Provedel dal gól v sezóne 2023/2024, v prvom zápase skupinovej fázy.
Jeho Lazio privítalo Atlético Madrid a hostia vyhrávali o jeden gól. V piatej minúte pridaného času mali domáci výhodu rohového kopu a v šestnástke sa objavil aj brankár Provedel. Prvý center nevyšiel, no lopta ostala u domácich a Provedel výborne nabehol na ďalší center. Hlavou prekonal brankára súpera a zabezpečil remízu 1:1.
VIDEO: Gól Ivana Provedela proti Atléticu
Bol to už jeho druhý gól v kariére, ešte v Serii B v drese Juve Stabia tiež dal vyrovnávajúci gól v posledných minútach proti Ascoli.
Anatolij Trubin
K týmto gólmanom sa pridal svojím presným zásahom proti Realu Madrid Anatolij Trubin.
Bol to historicky prvý gól brankára, ktorý zabezpečil priamy postup v rámci Ligy majstrov.
VIDEO: Zostrih zápasu Benfica - Real Madrid (gól Trubina od 4:15 min)
VIDEO: Portugalský rozhlasový komentátor reaguje na gól Trubina