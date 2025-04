VIDEO: V štvrtej lige skóroval nožničkami. Mojím snom je reprezentácia, vraví mladý Kolumbijčan

Venezuelčan Luis Fernando Cortez Montes poslal pekný center do šestnástky, ktorý nožničkami upratal do siete Kolumbijčan Andres Molina Zapata.

Našiel ma naozaj pekným spôsobom. Keď lopta letela, napadlo mi, že skúsim nožničky. Podarilo sa mi to veľmi dobre,“ pre Sportnet povedal len 21-ročný futbalista ŠK Šoporňa Andres Molina Zapata.

Rodák z Kolumbie krásnym gólom upravoval na 2:0. Šoporňa aj vďaka jeho zásahu vyhrala v Trenčianskych Stankovciach 3:1 a uštedrila domácim prvú domácu prehru v sezóne a premiérovú od novembra 2023.

„Mojím cieľom je dostať sa do profesionálneho futbalu, do prvej ligy. Snom každého hráča je reprezentovať svoju krajinu a ja dúfam, že sa mi to podarí. Verím, že Boh dovolí, aby som si splnil svoje sny,“ dodal.