Košičan dostal od disciplinárnej komisie tvrdý trest. Rozhodcovia v dvoch zápasoch zlyhali

BRATISLAVA. Kapitán FC Košice Ján Krivák dostal za úder do tváre protihráča od Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) zákaz štartu v štyroch súťažných stretnutiach.
Jan Hladík z MFK Ružomberok si za podobné previnenie nezahrá tri týždne. Informoval o tom vo svojom piatkovom vydaní denník Šport.
Najviac rozoberané situácie z 11. kola Niké ligy zo štadiónov v Košiciach a v Ružomberku majú dohru v podobe dodatočných trestov pre dvoch aktérov.
Tvrdý trest pre Kriváka
DK SFZ zareagovala vzhľadom na stredajší program v Slovnaft Cupe veľmi rýchlo a verdikt vyriekla už v utorok na mimoriadnom zasadnutí spôsobom per rollam.
Krivák v druhom polčase súboja s Michalovcami nešetrne zasiahol do oblasti tváre a krku Samuela Ramosa, pričom za svoj zákrok videl priamo v zápase žltú kartu. Podľa verdiktu disciplinárky si nezahrá štyri súťažné stretnutia.
Trest si musí odpykať v tej súťaži, v ktorej sa dopustil priestupku, aj preto mohol v stredajšom súboji Slovnaft Cupu na pôde Zlatých Moraviec absolvovať celý duel.
Trénerovi Františkovi Strakovi však nebude k dispozícii budúcu stredu v dohrávke 4. kola v Trnave a následne vynechá aj súboje 13., 14. a 15. kola Niké ligy v Dunajskej Strede, v Trenčíne a doma s Trnavou.
Chyby rozhodcov
Kapitán Ružomberčanov Hladík siahol na konci prvého polčasu súboja s Komárnom pri zahrávaní štandardnej situácie do tváre Dominika Žáka, čo síce rozhodca Peter Ziemba riešil aj so systémom VAR, ale napokon neudelil českému legionárovi ani žlté napomínanie.
Disciplinárka mala na základe podnetu komisie rozhodcov SFZ iný názor a Hladíkovi pozastavila výkon funkcie na tri týždne.
Aj preto nemohol hrať v stredu v pohári vo Zvolene a pauzovať bude tiež doma proti Trnave (12. kolo Niké ligy), v Skalici (13.) a doma s Dunajskou Stredou (14.).
Všetkými tromi zápasmi, v ktorých došlo k úderu do tváre protihráča, teda aj derby medzi Trnavou a Slovanom, sa zaoberala aj komisia rozhodcov SFZ.
„Vo všetkých troch boli splnené podmienky pre udelenie červenej karty. V zápase Trnava - Slovan (hráč Mikovič) rozhodca aj VAR postupovali správne. V prípade zápasu Košice - Michalovce (Krivák) nepostupovali správne ani rozhodca a ani VAR, ktorý mal intervenovať.
V prípade zápasu Ružomberok - Komárno (Hladík) postupoval VAR intervenciou správne, rozhodca nie,“ poskytol pre denník Šport stanovisko hovorca SFZ Juraj Čurný.