V Handlovej ho našiel Malatinský. Z hráča sa stal tréner a s Trnavou dosiahol výnimočný úspech

TRNAVA. Ako jediný získal so Spartakom Trnava titul ako hráč i tréner. Legendárny Valér Švec sa 20. júla dožil významného jubilea – 90 rokov.

Strelil 65 gólov

Valér Švec je rodákom z Kmeťova, futbalovo začínal v Michale nad Žitavou.

Do veľkého futbalu ho vytiahol legendárny Anton Malatinský, ktorý ho z Handlovej priviedol do Trnavy, bolo to po maturite na jeseň 1956.