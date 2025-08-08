Trnavu zlomili rýchle góly. Druhý polčas sme absolútne nezvládli, priznal Koštrna

CRAIOVA. Futbalisti FC Spartak Trnava si odniesli z prvého zápasu tretieho predkola Konferenčnej ligy UEFA hladkú prehru s CS Universitatea Craiova 0:3, napriek tomu však nevešajú hlavy a stále dúfajú v postup.
Červeno-čierni veria, že s podporou svojich fanúšikov je všetko možné.
Už v 3. minúte to vyzeralo, že ideálny scenár pre Spartak sa začína napĺňať. Arbitri však odhalili, že Michal Ďuriš rozvlnil sieť z ofsajdu.
Mužstvo Trnavy pokračovalo vo výkone, ktorý dával nádej na dobrý výsledok. Po prvom polčase platil bezgólový stav, no druhý vyhrali domáci rozdielom triedy. V jeho úvode skórovali v rozmedzí troch minút peknou strelou z pätnástich metrov Stefan Baiaram a po úniku pravým krídlom Assad Al Hamlawi.
V 81. minúte pridal Carlos Mora z dorážky tretí gól, pre Craiovu veľmi dôležitý smerom do odvety. A hostia navyše v závere prišli o vylúčeného Jakuba Paura.
„To je niekedy futbal, dostanete rýchle góly a s mužstvom to spraví naozaj zle, tie hlavy potom odídu a nie ste koncentrovaní. Potom je už ťažké dostať sa do zápasu. Druhý polčas sme absolútne nezvládli, boli tam individuálne chyby, aj ja som ich spravil, čiže musíme sa poučiť, zanalyzovať si to,“ zhodnotil trnavský obranca Kristián Koštrna.
Budúci týždeň sa tak „bílí andeli“ pokúsia o malý futbalový zázrak. „Určite to bude ťažké, ale v Trnave je všetko možné, pokiaľ prídu ľudia. Keby bolo vypredané, alebo prišlo aspoň pätnásťtisíc ľudí, tak verím, že v Trnave dokážeme všetko. Tri góly sú už veľké manko, ale prečo nie? Dokážete dať rýchly gól, možno druhý. Oni si už možno v hlavách myslia, že sú v play off, ale vo futbale je všetko možné,“ doplnil Koštrna.
VIDEO: Procházka a Koštrna hodnotia zápas v Craiove
Príkladom, čo by mohlo na Craiovu platiť, môže byť výkon z prvého polčasu v Rumunsku. K nemu však budú musieť zverenci Michala Ščasného pridať aj góly, ak chcú naďalej pomýšľať na európsku jeseň.
„Aj my sme mali z prvého polčasu dobrý pocit, vytvorili sme si veľmi dobré šance, dobre sme kombinovali a súpera nepúšťali do nejakých šancí. Až ku koncu polčasu. Ťažko povedať, čo sa potom stalo, ale určite sme nechceli, aby to takto dopadlo.
Po prvom góle sme to mali zvládnuť lepšie, skúsenejšie, viac podržať loptu, možno rozkúskovať hru. Tam sme to nezvládli, ale stále by bol 0:2 lepší výsledok ako 0:3, takže škoda toho tretieho gólu,“ povedal kapitán hostí Roman Procházka, ktorý vyzdvihol aj približne dve stovky fanúšikov z „malého Ríma“.
„Klobúk dole pred nimi, sú fantastickí. Ďakujeme im za to, čo robia na domácich aj vonkajších zápasoch. Verím, že prídu na Prešov aj na odvetu s Craiovou a budeme bojovať aj s nimi.“
So svojimi zverencami súhlasil kormidelník Spartaka Ščasný: „Chceli sme zápas začať aktívne, aby sme otupili predpokladaný nápor domácich, čo sa nám aj podarilo. Potom prebrala iniciatívu Craiova, ale všetko sme to ustáli a hra sa vyrovnala.
V druhom polčase sme absolútne nezačali dobre, ľahké straty lôpt. Neboli sme na sto percent koncentrovaní a zo situácií, aké sme ustáli v prvom polčase, sme trikrát inkasovali gól, keď sme mali loptu na kopačke. Toto je lekcia pre nás a musíme sa poučiť.“
VIDEO: Ščasný hodnotí zápas v Craiove
Doma si už Trnavčania podobné chyby nebudú môcť dovoliť, inak Craiova poľahky potvrdí postup. V situácii, kedy potrebujete v odvete s podporou domácich tribún zmazať rozdiel triedy, sa žiada rýchly gól.
„Snažili sme sa využívať slabé stránky súpera, na čo budeme chcieť nadviazať aj v domácom zápase. Musíme sa vyvarovať chýb, ktoré súper vie potrestať. Odveta bude o tom, aby sme im nedali priestor, udržali vzadu nulu.
Ak dáme čím skôr gól, tak zápas bude otvorený. Tento duel sme prehrali zaslúžene, teraz nás čaká Prešov a potom odveta, na ktorú sa nachystáme absolútne stopercentne,“ dodal Ščasný.
Odveta je na programe vo štvrtok 14. augusta o 20.30 h v Trnave. Predtým, v nedeľu 10. augusta o 19.00 h, čaká Spartak domáci ligový duel s Prešovom.