ONLINE: Universitatea Craiova - Sparta Praha dnes, Konferenčná liga LIVE (5. kolo)

Futbalisti tímov Universitatea Craiova a Sparta Praha dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 18:45 h na štadióne rumunského tímu. V drese hostí by sa mal predstaviť slovenský reprezentant Lukáš Haraslín.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Universitatea Craiova - AC Sparta Praha (Konferenčná liga LIVE, 5. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
11.12.2025 o 18:45
5. kolo
U Craiova
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Dnes si rozoberieme na drobné zápas Konferenčnej ligy medzi Universitatea Craiova a AC Sparta Praha.
Universitatea Craiova
Domáci futbalisti majú na svojom konte po štyroch odohraných zápasoch na svojom konte 7 bodov a vyrovnané skóre 3:3. Craiove zatiaľ patrí postupová 15. pozícia. Svoj posledný zápas v hlavnej časti Konferenčnej ligy odohrali doma s nemeckým Mainzom a dokázali zvíťaziť tesne 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Assad Al Hamlawi.
Sparta Praha
Hostia z Prahy sú na tom takmer totožne ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 7 bodov a pozitívne skóre 5:2. Sparte aktuálne patrí 11. pozícia. Svoj posledný zápas odohrali na pôde Legie Waršawa a dokázali zvíťaziť tesne 1:0. Presný zásah zaknihoval Angelo Preciado.
Universitatea Craiova
Sparta Praha
