Sparta uspela v Rumunsku gólom z poslednej minúty. Šatkov tím prvýkrát prehral

Futbalisti Sparty Praha.
Futbalisti Sparty Praha. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|11. dec 2025 o 20:41
Lukáš Haraslín si pripísal asistenciu na úvodný gól svojho tímu.

Futbalisti Sparty Praha zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 6. kola ligovej fázy Konferenčnej liga na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1.

Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu.

Turecký Samsunspor v zostave aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom podľahol doma AEK Atény 1:2.

Haraslín nastúpil s kapitánskou páskou na ruke a výraznou mierou prispel k tretiemu triumfu Pražanov v súťaži.

V 50. minúte zaviedol loptu do šestnástky súpera, v obkľúčení troch protivníkov sa ideálne zorientoval a našiel úplne voľného Rrahmaniho.

Kosovský hrotový útočník nezaváhal a poslal loptu presne k žrdi. Craiova dokázala vyrovnať, v 79. minúte peknou strelou z diaľky rozvlnil sieť Steven Nsimba, no tri body napokon putovali do Prahy.

V 89. minúte o tom rozhodol Matěj Ryneš, keď zužitkoval ideálnu spätnú prihrávku od Angela Preciada. Sparta tak má na konte 10 bodov.

Samsunspor zaznamenal vôbec prvú prehru v súťaži a zostal na 10 bodoch.

Turecký klub pritom viedol od 4. minúty, keď si dal vlastný gól kamerunský obranca Harold Moukoudi, po zmene strán však prišiel obrat. Víťazný gól vsietil v 63. minúte útočník z Mauritánie Aboubakary Koita.

Konferenčná liga - 5. kolo:

Universitatea Craiova - Sparta Praha 1:2 (0:0)

Góly: 79. Nsimba - 50. Rrahmani, 89. Ryneš

/L. Haraslín hral do 72. min, brankár J. Surovčík (obaja Sparta) sedle na lavičke/

Samsunspor - AEK Atény 1:2 (1:0)

Góly: 4. Moukoudi (vlastný) - 52. Marin, 64. Koita

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celé stretnutie/

FC Noah - Legia Varšava 2:1 (0:1)

Góly: 57. Matheus Aias, 84. Mulahusejnovič - 3. Rajovic

Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1:2 (1:1)

Góly: 44. Imaz - 6. Sergio Camello, 61. Pacha

BK Häcken - AEK Larnaka 1:1 (0:0)

Góly: 90.+4. Hammar - 65. Helander (vlastný)

ACF Fiorentina - Dynamo Kyjev 2:1 (1:1)

Góly: 18. Kean, 74. Gudmundsson - 55. Mychajlenko

KF Drita - AZ Alkmaar 0:3 (0:1)

Góly: 17. Mijnans, 58. Jensen, 90. Sadiq

Breidablik Kópavogur - Shamrock Rovers 3:1 (1:1)

Góly: 35. Margeirsson, 74. Ómarsson, 90.+2. Jónsson - 32. Burke

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

