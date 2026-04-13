    Nedávno ešte vtipkoval v relácii. Dedinský futbalista tragicky zomrel pri výkone práce

    Spomienka na Tomáša Orihela.
    Spomienka na Tomáša Orihela. (Autor: Facebook / ObFZ Trnava)
    Titanilla Bőd|13. apr 2026 o 13:05
    Zápasy ObFZ Trnava sa začínali minútou ticha.

    Futbalový klub TJ FC Kátlovce zasiahla minulý týždeň hrozná správa. 30-ročný futbalista siedmoligistu Tomáš Orihel tragicky prišiel o život vo štvrtok pri výkone práce.

    Hráč pracoval ako cestár a stal sa obeťou havárie na rýchlostnej ceste R7 pri Šamoríne.

    Ešte pred niekoľkými dňami vtipkoval pred kamerami populárnej relácie Iná Liga, ktorá zavítala na zápas Kátlovce – Veľké Orvište.

    Keď sa ho spýtali, či dá gól, odpovedal so smiechom: „Ja nedôjdem až po bránu, ja som obranca.“

    Jeho mužstvo napokon stretnutie vyhralo 2:1, Orihel bol na ihrisku celých 90 minút.

    Oblastný futbalový zväz Trnava si uctil pamiatku mladého futbalistu minútou ticha pred víkendovými zápasmi siedmej, ôsmej a deviatej ligy.

    Zápas Kátloviec v Zvončíne bol preložený na 6. máj. 

      Spomienka na Tomáša Orihela.
      Spomienka na Tomáša Orihela.
      Nedávno ešte vtipkoval v relácii. Dedinský futbalista tragicky zomrel pri výkone práce
      Titanilla Bőd|dnes 13:05
