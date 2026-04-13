Nedávno ešte vtipkoval v relácii. Dedinský futbalista tragicky zomrel pri výkone práce

Futbalový klub TJ FC Kátlovce zasiahla minulý týždeň hrozná správa. 30-ročný futbalista siedmoligistu Tomáš Orihel tragicky prišiel o život vo štvrtok pri výkone práce.
Hráč pracoval ako cestár a stal sa obeťou havárie na rýchlostnej ceste R7 pri Šamoríne.
Ešte pred niekoľkými dňami vtipkoval pred kamerami populárnej relácie Iná Liga, ktorá zavítala na zápas Kátlovce – Veľké Orvište.
Keď sa ho spýtali, či dá gól, odpovedal so smiechom: „Ja nedôjdem až po bránu, ja som obranca.“
Jeho mužstvo napokon stretnutie vyhralo 2:1, Orihel bol na ihrisku celých 90 minút.
Oblastný futbalový zväz Trnava si uctil pamiatku mladého futbalistu minútou ticha pred víkendovými zápasmi siedmej, ôsmej a deviatej ligy.
Zápas Kátloviec v Zvončíne bol preložený na 6. máj.