Smútok v trnavskom futbale. Zomrel dlhoročný vedúci mužstva

TRNAVA. Oblastný futbalový zväz v Trnave a ZsFZ zasiahla smutná správa. Vo veku 44 rokov zomrel dlhoročný vedúci mužstva v Hornej Krupej Jozef Javorek.
Javorek pôsobil, keď bol klub v oblasti a dopomohol mu k postupu do štvrtej ligy.
Do futbalového neba odišiel po problémoch so srdcom.
"Dnes nás všetkých zastihla smutná správa. Náš kamarát Jožko, Dodo alebo Dodík, ako sme mu hovorili, odišiel do futbalového neba.
Odišiel náhle, bez rozlúčky. S Dodikom sme prežili všetky najkrajšie chvíle krupanského futbalu, ale aj starosti a problémy," spomína na neho funkcionár FK Bestrent Horná Krupá Ivan Hrčka.
V klube pôsobí aj jeho syn, ktorý cez víkend dopomohol k výhre svojho tímu nad Sereďou 2:1.
"Jozef bol neodmysliteľnou a dôležitou súčasťou nášho klubu. Vždy, ak bolo treba pomôcť, nikdy nepovedal nie. Bol to človek dobrosrdečný, mal rád dobrú zábavu, futbal a svoju rodinu.
Niet slov ani myšlienok, ako by sme vyjadrili náš smútok a ako veľmi nám chýbaš. Stále tomu nemôžeme uveriť, že sa už nestretneme na zápase, brigáde, tréningu alebo len tak na návšteve mimo futbalu. V mene celého klubu vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť," dodal Hrčka.