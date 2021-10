Rasizmus zo strany detí? UEFA vyšetruje bučanie na Kamaru

Záver vyšetrovania UEFA by mal byť známy najneskôr do siedmich dní. "Považujeme to za procedurálnu záležitosť UEFA a vnímame to bez emócií. V žiadnom prípade však nemáme dôvod meniť naše pôvodné stanovisko.

Trváme na tom, že nedošlo k rasistickému správaniu detí na štadióne. A ani ľudia delegovaní z UEFA na tento zápas nič také nezaznamenali," vyhlásil hovorca Sparty Praha Ondřej Kasík.

Fínsky hráč sa stal v Česku nepopulárnym po marcovom incidente v zápase osemfinále Európskej ligy medzi Rangers a Slaviou Praha, po ktorom fyzicky napadol Ondřeja Kúdelu.

Dostal za to trest na tri stretnutia, hráč Slavie však za údajné rasistické správanie až na desať.

Incident prerástol aj do politického konfliktu. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek v pondelok prostredníctvom britského veľvyslanca v ČR Nicka Archera požiadal o ospravedlnenie za nemiestne útoky na české deti, ktorých sa mal dopustiť člen Škótskej futbalovej asociácie (SFA) Marvin Barley.