Ste rasisti, hromžia Škóti. Neurážajte naše deti, reagujú Česi

Právnik útočí

O pol roka neskôr zavítali Rangers do Prahy na zápas proti Sparte. Tá mala pre rasistické prejavy svojich fanúšikov v zápase proti AS Monako hrať bez divákov, ale UEFA umožnila vstup na tribúny desaťtisíc deťom do 14 rokov.

Detské publikom dávalo počas zápasu hlasno najavo, že Kamara je pre nich neobľúbeným hráčom.

Škótske médiá a fanúšikovia Rangers na sociálnych sieťach v tom videli rasizmus a žiadajú pre Spartu prísny trest. Vylúčenie z európskych pohárov.

K najaktívnejším kritikom patrí Kamarov právny zástupca Aamer Anwar. Ten už pred zápasom rozpútal vášne, keď nabádal fanúšikov Rangers, aby necestovali do Prahy, lebo môže prísť k tragédii (pritom fanúšikovia na zápase nemohli byť).