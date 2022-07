Televízne práva v USA na zápasy európskych pohárov idú do aukcie

Ako referuje web španielskeho denníka AS, strešný orgán európskeho futbalu chce takto vygenerovať príjmy vo výške dvoch miliárd eur, čo je dvojnásobok toho, čo za predaj práv zarobil v predchádzajúcom období. Súčasťou aukcie na predaj televíznych práv na americkom trhu majú byť okrem Ligy majstrov aj ďalšie dve kontinentálne pohárové súťaže - Európska liga a Európska konferenčná liga.

Keďže sledovanosť európskeho futbalu v zámorí raketovo stúpa, predstavitelia UEFA dúfajú, že sa im podarí „uloviť“ lukratívnu zmluvu v krajine s najvyššími reklamnými možnosťami.



Ostatné finále LM medzi FC Liverpool a Realom Madrid (0:1) bolo v USA najsledovanejšie v histórii.

Balík televíznych práv by mal zahŕňať zápasy od sezóny 2024/2025 do konca ročníka 2030/2031. Termín na predkladanie ponúk je do 15. augusta.