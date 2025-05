Podbrezová chcela vyhrať, no teší sa aj z prehry. Budeme nepríjemným súperom, vraví tréner

TRNAVA. Spartak Trnava zdolal Podbrezovú 2:1 a zabezpečil si konečné tretie miesto v tabuľke v slovenskej najvyššej súťaži. Za štyri a pol roka pod vedením trénera Michala Gašparíka „andeli“ obsadili zakaždým bronzovú métu. Pohárovú istotu už mali cez víťazstvo v pohári, netajili sa však tým, že chcú obhájiť aj ligové pozície.

Prehra Podbrezovej zároveň znamená, že Niké liga bude pokračovať play off stretnutiami, z ktorých vzíde štvrtý účastník európskych pohárových súbojov. Paradoxne, ak by Podbrezová v Trnave vyhrala, možnosť vstúpiť do Európy by si zahatala, pretože Dunajská Streda by sa po triumfe v Žilne posunula v tom prípade na tretie miesto a uchmatla si miestenku v Konferenčnej lige pre seba.

Markulík: Chceli sme vyhrať „Chceli sme tu vyhrať, chlapcom som povedal, nech to dopadne ako má. Nebolo to len o tom, či Podbrezová v Trnave vyhrá, alebo sa prehrou kvalifikuje do baráže. Hral sa ešte jeden zápas, v ktorom sa rozhodovalo. Osud to nejako vždy zariadi. Nechal som to na futbalového pána Boha a keď nám prihral baráž, verím, že to bude zaujímavé,“ hovoril po zápase jasnou rečou tréner Podbrezovej Štefan Markulík.

V Trnave poslal na ihrisko aj vzhľadom k možným blížiacim sa barážovým súbojom, rotovanú zostavu. Priestor dostali aj hráči z lavičky, či dokonca dvaja ligoví debutanti – brankár Matej Jurička a ofenzívny futbalista Samuel Šubert. Proti skúseným hráčom Spartaka si mladíci z Podbrezovej počínali skutočne dobre, najmä v prvom polčase boli na ihrisku dominantní a zaslúžene išli do vedenia. VIDEO: Pozrite si 225. časť podcastu Bavme sa o lige

„O tom je projekt FK Železiarne Podbrezová. Postavíte dvoch chlapcov, ktorí debutovali v lige a podajú fantastické výkony na ihrisku Trnavy, skúseného tímu a víťaza pohára,“ pochvaľoval si kouč železiarov. „Svedčí to o koncepčnej práci v klube, máme pripravených zaujímavých hráčov, ktorí môžu v budúcnosti doplniť A-tím. Som rád, že to na ihrisku potvrdili.“ Duel v znamení sentimentu V play off Podbrezová začína na ihrisku Košíc, druhú dvojičku vytvoria Dunajská Streda a Michalovce. Obe stretnutia majú výkop v utorok 20. mája o 20:00, víťazi zápasov sa stretnú v rozhodujúcom súboji v piatok 23. mája o 18:00 na ihrisku tabuľkovo vyššie postaveného mužstva.

„Tretí rok po sebe sme sa kvalifikovali do top šestky. Hráči majú hlad dosiahnuť niečo výnimočné. Preto som rád, že nás čaká play-off, uvidíme, čo nám futbalový osud pripraví, myslím si, že budeme nepríjemným súperom. Teším sa na to,“ dodal Markulík. Na trnavskej strane sa duel niesol v znamení sentimentu. S profesionálnou kariérou sa lúčili brankár Dobrivoj Rusov a stopér Lukáš Štetina. Pred výkopom im zástupcovia klubu a hráčskej kabíny za potlesku tribún poďakovali a odovzdali im spomienkové dary. Rusov striedal podľa vopred naplánovaného scenára v 31. minúte, keď prepustil miesto v bránke Žigovi Frelihovi. Časový úsek súvisel s jeho číslom 31, ktoré nosil počas kariéry na drese. „Začiatok zápasu ma trochu rozhodil, bojoval som sám so sebou 31 minút, asi to tak vyzeralo aj pri tom góle. Nedarilo sa mi to už ani v hlave upratať, ale v konečnom efekte budem mať krásne spomienky,“ hovoril po stretnutí Dobrivoj Rusov. VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Podbrezová v Niké lige

„Veľmi si vážim podporu od fanúšikov, vždy som ju cítil. Mám v kotli veľa kamarátov. Celý čas sme sa stretávali v meste, cítil som odozvu, že ma majú úprimne radi, podržali ma aj v ťažkých chvíľach. Toto bolo také vyvrcholenie,“ dodal Rusov, ktorý svoje rozhodnutie skončiť s futbalom riešil už takmer rok. Napokon sa definitívne rozhodol po ďalšom nezavinenom zranení v zimnej príprave. Stopér Lukáš Štetina bude s futbalom pokračovať ešte na amatérskej úrovni, plánuje hrávať za momentálne štvrtoligový FC Nitra, teda klub, v ktorom vyrastal.

„Celý týždeň pred zápasom bol emočný, je to veľké rozhodnutie v živote. Napokon som si stretnutie užil, bál som sa, že to tak nebude pre nervozitu. Užil som si aj tri roky v Spartaku. Vždy som chcel skončiť na vrchole, tak to teraz cítim. Pribúdajú aj zdravotné problémy, som rád, že mi vydržal chrbát, na finále pohára som ho mal pre bolesti celý opichaný, aby som mohol vôbec ísť hrať. Nechcem to tlačiť až do štádia, že si ani so synom nebudem môcť zakopať,“ povedal Štetina. Taktika mu zapasovala Ako uviedol, zo Spartaka mu budú najviac chýbať fanúšikovia a z hráčskej kabíny Martin Mikovič, kapitán a nositeľ dobrej nálady v tíme. „Už keď som hral v Českej republike, túžil som si raz obliecť dres Spartaka a vyskúšať, aké je to hrať za Trnavu. Som rád, že sa mi to splnilo a vďaka pánu Bohu mám za sebou kariéru, akú mám a môžem teraz pokračovať v iných odvetviach,“ doplnil 33-ročný obranca. „Po taktickej stránke mi to v Trnave zapasovalo. Tréner Gašparík je do taktiky zažraný niekedy až príliš, ale zase sa to vracia na ihrisku. Takže pôsobenie v Spartaku hodnotím ako jedno z najkrajších a najlepších v kariére.“

Vyučený autoelektrikár nevylučuje, že po kariére sa začne venovať aj oprave vozidiel. „Myslím si, že by som sa ani v tomto smere nestratil,“ usmial sa. Končia ďalší hráči V Spartaku okrem Rusova a Štetinu končia aj ďalší hráči. Známy je prestup Adriana Zeljkoviča do Plzne, viacerým hráčom sa končia zmluvy. „Končia Kelvin Ofori, Robo Pich, Martin Bukata a Martin Šulek. Zranenia limitujú Kazeema Bolajiho, s ktorým tiež už ďalej nepočítame. Otázni sú Vojtěch Kubista a Milan Corryn, ktorí ešte majú zmluvy. Nad ďalšími hráčmi ešte visia otázniky, na druhej strane, chceme si nechať Trnavčanov aj keď sú starší a možno už nebudú nosní hráči, ako sú Martin Mikovič, Roman Procházka, uvidíme ako to bude s Erikom Sabom, ale myslím si, že by tiež mohol zostať,“ uviedol na margo kádra tréner Spartaka Michal Gašparík, ktorý v záverečnom kole musel sledovať duel iba z tribúny pre trest za vylúčenie z Dunajskej Stredy.

Medzi odchodmi je aj meno Róberta Picha, ktorý pre zranenie nefiguroval ani na súpiske v záverečnom kole s Podbrezovou. „So zástupcami Spartaka sme sa rozprávali, že v klube nezostanem. Budem sa pozerať po niečom inom. Cez dovolenku sa rozhodnem o svojej budúcnosti. Rátal som s tým, že po roku to v Trnave ukončíme, teším sa, že sme v lige skončili tretí a vyhrali sme pohár. Mám už nejaké možnosti ďalšieho pôsobenia na Slovensku i v zahraničí, musím zvážiť, čo mi bude dávať zmysel,“ uviedol Pich. Konečné tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 32 22 6 4 74 : 39 72 V V V P V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 32 15 9 8 55 : 40 54 P P P V R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 32 14 10 8 46 : 34 52 V P P P P 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 32 13 12 7 48 : 34 51 V V P V V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 32 11 11 10 45 : 38 44 P V V R R 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 32 8 13 11 40 : 43 37 P P V R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: