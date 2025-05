Podbrezová splnila svoj cieľ. V Trnave vyhrávala, no stratila vedenie

Marián Hodúlik, asistent trénera Spartaka: „Prvý polčas z našej strany nebol dobrý, cítili sme to. Fakt sme si takto nepredstavovali vstúpiť do zápasu, cez polčas sme museli zvýšiť hlas v kabíne a chalani to zobrali tak, že si musia vstúpiť do svedomia, začať vyhrávať súboje. Museli sme zápas zvrátiť, keďže sme chceli skončiť tretí, čo bol cieľ. Som šťastný za chalanov, za celý realizačný tím i kabínu, že sme to zvládli. Tešíme sa z toho.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Dosť veľa sa v týždni popísalo o baráži a závere sezóny. Moje nastavenie a nastavenie mužstva bude vždy také, že budeme chcieť vyhrať. Nebolo to tak inak ani teraz. Zmeny v zostave nastali vzhľadom k možnej baráži a rozloženiu síl. Chlapci, čo išli na ihrisko, išli za víťazstvom. V prvom polčase sme boli tridsať minút nebezpeční, škoda nedotiahnutých situácií, zaslúžene sme išli do vedenia. Cez polčas sme cielene urobili tri zmeny, narušilo to ale koncept hry. Trnava nás zatlačila, po zbytočnej penalte súper vyrovnal, opäť sme mali situácie, keď sme duel mohli zlomiť na svoju stranu, ale domáci rozhodli strelou spoza pokutového územia. Nás to poslalo do baráže, na ktorú sa budeme snažiť pripraviť mužstvo najlepšie, ako sa dá.“