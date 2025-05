ONLINE: FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 10. kolo)

Tretia Trnava má na konte 49 bodov a ak aj po sobote zostane tretia, bude to znamenať dvojkolové play-off o predkolo Konferenčnej ligy. Prajú si to Košice, Podbrezová a trojica Komárno/Skalica/Michalovce.



Predbehnúť Spartak na diaľku bude chcieť Dunajská Streda na pôde Žiliny. Tá by sa rada vyhla baráži (play-off) a postúpila do pohárovej Európy priamo z tretieho miesta. Aktuálne je štvrtá so 48 bodmi. Ak by DAC remizoval a Trnava prehrala, tak celok zo Žitného ostrova finišuje tretí vďaka lepším vzájomným zápasom.



Podbrezová vzhľadom na to, že v baráži môže zabojovať o Konferenčnú ligu, nemá na prvý pohľad dôvod, aby Spartak porazila a tým sa pripravila o možnú historickú európsku miestenku. Patrí jej 6. miesto s 37 bodmi, v semifinále baráže by hrala v utorok od 20:00 na ihrisku Košíc.