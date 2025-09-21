ONLINE: FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 8. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
21.09.2025 o 19:00
8. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Rozhodca: Glova – Pacák, Vorel.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola NIKÉ ligy medzi FC Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce.
Trnava je po siedmich kolách lídrom Niké ligy a to aj napriek tomu, že má odohraných len 6 zápasov. 4. kolo bude dohrávať 29.10 keď doma privíta Košice. Po DAC má druhú najlepšiu obranu v lige keď inkasovala len štyrikrát. Zo 6 zápasov vyhrala až 5. Jediná prehra prišla v 6. kole s DAC, kde jej Trnava podľahla rozdielom triedy – 0:3. Naposledy zvíťazila na trávniku Skalice 4:0.
Michalovce sú po siedmich kolách na 6. mieste so ziskom 9 bodov. Narozdiel od Trnavy majú Zemplínčania odohraných všetkých 7 zápasov. Z nich majú na konte 2 výhry, 3 remízy a 2 prehry. Naposledy prehrali na domácom trávniku s Prešovom 1:2.
Naposledy sa tieto tímy stretli v novembri minulého roka. Vtedy po dvoch góloch Oforiho a góle Azanga vyhrala Trnava 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
4
AS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body