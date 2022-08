Bukata kričal na spoluhráča, ten ho nevidel. Následne mu nabil na gól

"Pre mňa to bolo lepšie počasie, ako hrať v horúčave. Samozrejme, terén bol trochu náročnejší, na druhej strane pre všetkých rovnaký. Dnes som sa cítil na ihrisku výborne, zabojovali sme jeden za druhého, bolo to vidieť a rozhodlo to."

"Bol to veľmi dobrý zápas z oboch strán, rozhodla naša tímovosť. Súpera sme nepúšťali do vyložených šancí, aj keď nás bolo o jedného menej,“ povedal po zápase Martin Bukata, v stretnutí jeden z najlepších hráčov trnavského tímu.

Bukata poistil vedenia Spartaka gólom na 3:1, prihral mu naň Bamidele Yusuf.

"Kričal som si u neho o prihrávku už aj v predošlých šanciach, no nevidel ma a ospravedlňoval sa mi. Prišla však táto príležitosť, ideálne mi nabil, trafil som to brankárovi do protipohybu a spolu sme sa potešili, že to vyšlo."

Z pohľadu vývoja duelu bol veľmi dôležitý aj druhý gól, ktorý dosiahli domáci po rohovom kope.

Štefánik poslal loptu do voľného priestoru na nabiehajúceho Mikoviča a ten na dvakrát trafil do siete. Išlo o signál, ktorý si červeno-čierni dohodli v kabíne cez polčasovú prestávku.

"Na základe videa sme reagovali na postavenie súpera. Nakreslili sme na tabuľu, ako by sa to asi dalo zahrať, chalani to urobili na ihrisku perfektne aj so šťastnou koncovkou,“ pochválil svojich zverencov kouč Gašparík.