Trnava mala v závere aj smolu, prehrou si skomplikovala situáciu

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Celé to bolo od začiatku také unavené, chýbala nám dynamika, prehrávali sme osobné súboje. Napriek tomu sme mali šance, tri góly sme mohli dať. Neskórovali sme a z jednej situácie sa tam odrazila lopta a inkasovali sme.

Musíme ešte bojovať o tretie miesto. Výkon nebol dobrý, ale dalo sa to po oslavách a eufórii očakávať. Emócia a sily chýbali, tréningový proces nebol, ako má byť, ale trochu sa s tým aj rátalo. Bohužiaľ, futbal nám to vrátil, ale máme dva zápasy, aby sme bronzovú priečku potvrdili."

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Veľmi si víťazstvo cením. Spôsob hry, akým sme sa tu prezentovali v našom prvom meraní síl v sezóne a teraz, bol diametrálne odlišný. To je to, čo ma teší. Trnava má výbornú defenzívu, aj silné individuality smerom dopredu.

To sme si postrážili, samozrejme, mali nejaké šance, ale ustáli sme to. Či skončíme tretí, štvrtí, alebo na piatom mieste, ideme ďalej a uvidíme, kam nás to vynesie."