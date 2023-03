Brat strážil brata. V tretej lige nastala nevídaná situácia

Za domácich to bol obranca Radovan Kotlár a za hostí útočník Thomas Kotlár . V stretnutí tak brat strážil (bránil) brata.

„Bol to dobrý zápas, miestami vyrovnaný. Škoda, že sme neuhrali aspoň remízu,“ dodal.

„Že budeme hrať proti sebe sme zistili len pred týždňom. Ja som v Šali štyri roky, ale brat prišiel do Malženíc len teraz. Bolo to zaujímavé, máme pamiatku na celý život,“ vravel dojato Kotlár starší.

Na úvodný gól Dyjana Carlosa De Azeveda odpovedal do prestávky Michal Hudák. O troch bodoch pre hostí rozhodol v druhom dejstve Sebastian Nagy.

„Futbal patrí do našej rodiny. Budem rád, keď si proti bratovi ešte zahrám, no prajem mu najvyššiu súťaž. Mladý chalan na to má,“ mladšieho súrodenca chváli tridsaťročný Radovan Kotlár.

Devätnásťročný Thomas Kotlár si zahral vo Fortuna lige, v drese Spartaka Trnava má jeden štart. Naposledy pôsobil v druholigovej Dubnici, kde však nebol spokojný. Klub mu vraj nevyplatil peniaze.