Anglického obrancu trápi zranenie. Pravdepodobne nepomôže Realu proti City

Anglický futbalista Trent Alexander-Arnold utrpel zranenie nohy a svojim spoluhráčom z Realu Madrid bude chýbať v budúcotýždňovom šlágri Ligy majstrov proti Manchestru City.
Obranca „bieleho baletu“ sa poranil v stredajšom ligovom stretnutí s Athleticom Bilbao (3:0).
Anglického reprezentanta trápi sval na ľavej nohe a podľa španielskeho denníka Marca by mohol absentovať dva mesiace.
Dvadsaťsedemročný pravý bek bol v tejto sezóne mimo hry už približne šesť týždňov a v základnej zostave štartoval len sedemkrát.
Realu chýba aj druhý pravý obranca Dani Carvajal, ktorý pred týždňom absolvoval artroskopickú operáciu pravého kolena a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia.