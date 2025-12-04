Anglického obrancu trápi zranenie. Pravdepodobne nepomôže Realu proti City

Trent Alexander-Arnold v drese Realu Madrid.
Trent Alexander-Arnold v drese Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. dec 2025 o 15:25
Poranil sa v stredajšom ligovom stretnutí s Athleticom Bilbao (3:0).

Anglický futbalista Trent Alexander-Arnold utrpel zranenie nohy a svojim spoluhráčom z Realu Madrid bude chýbať v budúcotýždňovom šlágri Ligy majstrov proti Manchestru City.

Obranca „bieleho baletu“ sa poranil v stredajšom ligovom stretnutí s Athleticom Bilbao (3:0).

Anglického reprezentanta trápi sval na ľavej nohe a podľa španielskeho denníka Marca by mohol absentovať dva mesiace.

Dvadsaťsedemročný pravý bek bol v tejto sezóne mimo hry už približne šesť týždňov a v základnej zostave štartoval len sedemkrát.

Realu chýba aj druhý pravý obranca Dani Carvajal, ktorý pred týždňom absolvoval artroskopickú operáciu pravého kolena a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    
    
    
    
