Strelcov Brexit, vydupané žilinské prestupy a nie je Ďuriš, ako Ďuriš (tréneroviny)

BRATISLAVA. Prečkali sme pomerne konzervatívne prestupové obdobie. Konzervatívne ako Majerský, kým sa mu neozve SMER. Najviac zaujali odchody, ktoré sa neudiali a výpredaj, ktorý sa udial tak trochu ako druhej polhodine Zámeny manželiek.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Osviežujúca bola aj tlačovka mladého Ivana pred jarnou časťou ligy, v ktorej povedal presne to isté, čo pred rokom, doplnené o slovíčka ako Liga majstrov, David Strelec a Dominik Takáč. Davida v zime nepredali, pretože očakávajú, že mu ligová jar asi dvihne cenu a popritom pracujú už vopred na jeho náhrade. Na tej, na ktorej sa nedalo pracovať od októbra.

Ako pri každom prestupovom období. Skautské oddelenie si už tradične z Transfermarketu exportne do excelu tabuľku ligových futbalistov, ktorým v lete končí zmluva a ide sa na to. Zázraky sa počas zimy diali v Michalovciach, tie boli totiž počas prestupového obdobia aktívne ako Igor Matovič týždeň pred moratóriom.



Slovan má už po prvom kole 6 bodový náskok, zaujímavý však bude boj o TOP 6 a záchranu v lige. Máme sa na čo tešiť.

MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 1:5 2721 divákov Majster na svoje prvé ligové kolo po 2 bilaterálnych rokovaniach s Nemeckom v Lige majstrov cestoval do Ružomberka. Ten už vedie znovu Noro Hrnčár, ktorý nahradil Radima Kučeru. Noro síce nemôže počítať so Šimonom Gabrielom, ktorého zlákal víťazný projekt Liberca, získal však Andreja Kadleca s Filipom Součkom. Slovan sa už môže sústrediť iba na ligu s pohárom, pomôcť mu z pozície trojky má Matúš Macík, ktorého klub priniesiol z Olomouca. Na transfer na Tehelné pole sa navyše už od konca novembra pripravuje Rahim Ibrahim z Trenčína.

VIDEO: Zostrih zápasu MFK Ružomberok - Slovan Bratislava

Tréner Weiss viackrát zopakoval, že zápas v Ružomberku nebude jednoduchý, on však bol. Až veľmi. Belasým sa pomerne rýchlo zranil Marcelli, ktorého nahradil Robo Mak a ten ešte do polčasu strelil 2 góly. Prvý po tlačenici v šestnástke, druhý po úniku Tigrana so Strelcom.

Madleňák dal zápasu akú-takú nádej, ale bola falošná. Slovan v zápase dominoval, po polčase skompletizoval hetrik Robo Mak, presadil sa aj Strelec s Tigranom. Slovan zobral skúsenosti z Ligy majstrov a proti súperovi, ktorý mu na všetko nechal trikrát viac času, si z nich urobil banánový milkshake. Z jeho nábehov za domácu obranu by sa zbláznila aj elektronická ceruzka. Tento Slovan dokáže v lige poraziť asi len Niki Papavasiliou.

MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava 1:4 1582 divákov Spartak nesmelo laškoval s ambíciou bojovať o druhé miesto, niečo ako poslanec Bartek so zdravou životosprávou, až šošoni v prvom kole bez svojich troch opôr zakopli a zrazu vyzerá budúcnosť ružovejšie. Spartak v zime priviedol iba Cedrica Badola, ktorý si okrem Šerifu Tiraspoľ vyskúšal, ako chutí život v Žiari nad Hronom a do Veľkej noci možno aj nastúpi v ligovom zápase. Novú zmluvu dostal Azango a v meste prebieha zbierka na novú výplatu pre Oforiho, ktorého výkony neunikli pozornému oku belasých skautov a zahraničia. Dukla tiež v zime menila. Adam Brenkus dostal dohodu o tom, že v klube končí a Mareka Bažíka na lavičke nahradil Martin Poljevka. V tejto výmene ťažko určiť víťaza.

Prvý polčas vyzeral tak, ako keby si to Spartak pinkol ešte na sústredení v Turecku proti zamestnancom hotela. Prvý gól pripravil Ofori Ďurišovi, ktorého mal asi brániť samotný Bolek. Rovnaký herný koncept pohostinnej obrany nevyšiel domácim pri úniku Azanga, ktorý to pripravil Oforimu. VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Spartak Trnava

Tretí gól vybavil Ofori s Danielom pre Ďuriša. Že sa išlo do kabín iba za stavu 0:3 bolo ešte milosrdné. Po zmene strán to ešte Mikovič cez Godála poslal za Reháka a šofér autobusu hostí mohol pomaličky vyhrievať sedačky. Čestný zásah do tabuľky strelcov si pripísal Rymarenko, ktorý má celú jar na to, aby si vybavil prestup.

MŠK Žilina - FC Košice 0:2 1575 divákov Žilina začala prestupové obdobie veľmi zaujímavo. Z Podbrezovej dotiahla Sanusiho a chvíľu to vyzeralo, že to na jar naozaj myslí vážne. Potom však prišlo Pekyho laškovanie s berlínskou disco scénou, zranený Kaprálik a vydupaný odchod Billeho s Ndjeungem. Obidvaja porušili disciplinárny poriadok, zamykali sa v izbe, jedli bagety z pumpy a nahlas počúvali Mira Jaroša. Hráčsky agent je dobrý sluha, ale zlý pán.

Domov sa však vracia Milan Jambor, ktorého tak budú chcieť predať znovu o rok. O útočníka prišli aj Košice. Žan Medved si po úspešnej jeseni myslel, že sa oňho celý svet pobije, a vykopal si trojročnú zmluvu v tíme z maďarskej ligy bojujúcom o záchranu. Z toho sa stáva nejaký nový trend, či čo? Jeho miesto by mal zabrať Roman Čerepkai. VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Košice

Bol to práve Jambor, ktorý bol na konci prvej nebezpečnej akcie zápasu, ale tešil sa až Niarchos. Gallovič krásne kolmicou vysunul Čerepkaia, Belko loptu vyrazil na hlavu gréckeho svetobežníka a ten ho hlavou preloboval. Žiline to v prvom polčase nešlo, hostia na ňu boli dobre pripravení a keď už sa domáci do nejakej pološance dostali, nebolo to také hladké, ako na jeseň. V druhom polčase Košice párkrát veľmi dobre podržal Šipoš a poistku pred cestou domov pridal Miljanič.

FK DAC Dunajská Streda - MFK Skalica 3:1 2252 divákov V Dunajskej Strede bolo túto zimu nezvyklo ticho. Tradičný autobus plný nových posíl do MOL Arény nedorazil a Braňo Fodrek si do kabíny pustil len pravého beka z Gruzínskej ligy Kapanadzeho. Tak to mal ten telocvikár Gašpar fakt pravdu s tým, že to tu všetko ovládajú Gruzínci.

Fodrek v útoku nepočíta s Almásim, potešia sa možno v Šamoríne. Do Dunajskej však v sobotu nedorazil ani súper. Skalica bola v zápase deravá a aj samotný tréner Oulehla sa za jej výkon v prvom polčase hanbil. VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Skalica

Nová posila z Gruzínska si hneď odkrútila svoj prvý ligový štart za klub, ktorý už počas svojej histórie zamestnal viac národností ako Wallmart, ale Gruzínec mu v zozname chýbal. Zápas v ôsmej minúte dorážkou otvoril a v 11. minúte prelobovaním Junasa zatvoril Ramadan. Skalica počas zimnej pauzy zrejme trénovala defenzívu s Banskou Bystricou. Karolovi Markovi by pri jej sledovaní zabehli parmezánové hobliny. Brunettiho bomba z hlavy uzatvorila prvý polčas a Sobczykov gól, kedy využil Popovičove vybehnutie, nezmenil nič na tom, že Skalica je stále v lige posledná.



MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 2:2 1136 divákov Michalovce ešte v lete vyzerali tak, že by ste na ne nestavili ani tie slávne 30% ruské maslá z Dankovho videa. Na jeseň však šokovali ligu a počas zimnej pauzy si klubový manažment pravdepodobne nechal vyplatiť peniaze z druhého a tretieho piliera lebo pritiahol naozaj zaujímavé posily. Adama Jakubecha, Risvanisa (pre fanúšikov belasého podcastu známeho aj ako Risvans), Viktora Budinského, Kingsleyho Madu, Bena Cotrella a Aldena Suvaliju. Rakow si stiahol naspäť Sahinoviča, svoj koniec v klube oznámil Erik Pačinda, ktorý bude pravdepodobne pokračovať vo svojej púti na východe v Snine. Hostia zo stredu Slovenska vyriešili odchody Sanusiho s Ďatkom hosťovaním Kováčika. Niké ligu opustil aj David Depetris. VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Podbrezová

Ak hľadáme v tomto kole hodnotu za peniaze, bol ňou práve tento zápas. Hostia doňho vbehli, ako keby ich Štefan Markulík po 2 mesiacoch v izolácií pustil medzi ľudí. Yirajang udrel z brejku, ktoré domácim v prvom polčase robili problémy a potom sa hostia rozhodli trochu zredukovať počet posíl v tíme súpera. Smékal vypol Risvanisa, Mielke poslal na nosítka Marcina a tento faul domáci z priameho kopu potrestali vyrovnaním.

Veľa testosterónu mal v sebe aj Paraj, ktorý fauloval Kyziridisa z pokutovom území a Grék bol pri penalty nekompromisný ako grécky jogurt k ovseným vločkám. V druhom polčase sa to mlelo na obidvoch stranách, neuveriteľnú šancu zahodil napríklad Kováčik a Viktor Budinský bude pre Michalovce výbornou posilou. Peter Bič projekt plieskal na konci. V poslednej minúte nadstaveného času odpískal rozhodca penaltu pre hostí. Tú Štefánik nepremenil, ale kvôli Yirajangovi, ktorého niekto pred strelou hodil do šestnástky, ju rozhodca nechal opakovať. Reprízu si na seba zobral Kováčik a napriek tomu, že v čase jeho strely bolo v pokutovom území už asi 15 hráčov, gól platil. Rozhodca ešte porozdával červené karty a liga je definitívne späť.

AS Trenčín - KFC Komárno 1:0 918 divákov Prvý jarný zápas priniesol rovno súboj dvoch finančných žralokov ligy. Komárnu sa v zime podarilo vyplatiť všetky dlžoby a napriek tomu, že stále nemá hotový štadión, myslia si, že bude patriť medzi najkrajšie na Slovensku. Niečo málo na chod klubu by potrebovali naškrabkať aj v Trenčíne. Pomôcť by mohla investícia z krajiny, ktorú poctil svojou prítomnosťou aj Štefan Tarkovič. Z Kirgizska zatiaľ doputoval obranca Kydyršajev, ktorého otec je v rodnej krajine šéfom futbalového zväzu a zároveň štátneho výberu pre národnú bezpečnosť. A my tu zamestnávame 2 iných Kováčikov, to je tá konsolidácia? VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Komárno

Trenčín si počas zimy zohnal do útoku nový bombardér s označením Doesburg 99. Hostia zostali pravdepodobne šokovaní z toho, že svoju novú posilu, Benjiho Száraza, oznámili fotkou pred jednou z tribún nového štadióna a v Trenčíne dlho pôsobili, ako keby tam prišli na výlet.

Hugo Pávek ich pred vlastným pokutovým územím poslal sťahovačkou na langoše, našiel Bondarenka a ten na zadnej úplne voľného Doesburga. Trenčín tento zápas musel vyhrať, prežil aj šancu Ganbolda a stihol aj nejaké svoje zahodiť. V Kirgizsku zavládla nefalšovaná futbalová radosť. Tabuľka Niké ligy