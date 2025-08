Po Kuckovi prísť je ako po Gottovi spievať, alebo posily, ktoré zatiaľ Weissovi nevoňajú (tréneroviny)

BRATISLAVA. Dlho to netrvalo a v Európe nám už ostal iba Slovan s Trnavou. Majster začal v Mostare hrať až vtedy, keď to bolo naozaj nutné a Spartak svojho maltského súpera uvaril už v prvej pol hodine. Vo zvyšku zápasu si hráči súpera pýtali humanitárnu pomoc. Žilina doma s Rakowom začala pozitívne, ale bola to taká planá nádej. No a taktiku Košíc na neutrálnom ihrisku v Szegede proti Nemanu Grodno doceníme asi až neskôr. Nevedno s akým cieľom východniari do zápasu nastúpili, možno len zabudli, že prvý zápas doma nevyhrali a potrebovali to vonku otočiť. V Podbrezovej sa museli smiať, až zo steny spadol Sotákov obraz.

Už druhé kolo prinieslo aj dva odložené zápasy. Košice si ten svoj proti Dunajskej Strede odložili kvôli povinnostiam v pohárovej Európe. Majú na to samozrejme právo, keďže len vo štvrtok večer dohrali v Szegede. Sklamaných zostalo aj cca 600 fanúšikov, ktorí sa tešili na zápas Ružomberka so Skalicou. Dôvodom nie je želanie Ondřeja Smetanu, že by jeho mužstvo potrebovalo ešte tak týždeň - dva na prípravu, ale viróza v mužstve. Na miesto okamžite vyštartoval Kotlár s ministerkou kultúry, aby situáciu prešetrili. Zostáva nám len dúfať, že na audinke zase nevytečie olej niekde pod Strečnom.

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 4:1 6 436 divákov Slovan ide ďalej. Tentokrát fakt dosť ďaleko, do Kazachstanu. Jeho súperom v treťom predkole Ligy majstrov je starý známy Kajrat Almaty. Ten Kajrat, ktorý Weissovo-Kmotríkova Petržalka vyradila na svojej ceste do Ligy majstrov. A potom si k sebe samotného Vlada na pár rokov zobral. Náš majster pocestuje bez avizovaného Erliča, ktorý nakoniec podpísal v Midtjyllande. Na stopéra však v týždni zo zbankrotovanej Boavisty prišiel Kamerunčan Fogning. Spĺňa bežné parametre - futbal hrať vie, ale fyzicky je na tom ako premiér po Handlovej. Teda opak Sharaniho. Začať treba od konca. Tréner Weiss stále nie je spokojný s výkonmi hráčov, ktorí na Tehelné pole prišli. Nemáme ich volať posily, pretože nimi zatiaľ nie sú. Aj keď teda, fanúšik futbalu si už pamätá aj väčšie lahôdky a čo by za takého Kukharevycha s 2 gólmi v posledných 3 zápasoch dali iné mužstvá. VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Podbrezová

Najväčšími posilami Slovanu je tak stále udržanie Strelca a geniálny Rahim Ibrahim ešte z minulej zimy. To, že má Strelec neuveriteľnú formu, potvrdil po krásnej TIgranovej kolmici už v 10. minúte. Dávid má pred strelou takú kľučku, že ju mohli dávať aj do IKEA katalogu. No ale potom si zobrala slovo Podbrezová. Tá sa do Bratislavy neprišla len prejsť k Dunaju, ale ukazovala perfektný výkon. Rýchly, kolmý a kreatívny. Šilerov gól zrušil VAR pre tesný ofsajd, ale keď Deml utiekol brániacemu Weissovi a naservíroval to Marcinovi, ten už Takáča prepálil.

Momentum hosťom zobrala penalta pred koncom prvého polčasu. Marcinovi sa lopta šuchla o ruku a ak by táto penalta bola pivo, bol by to grepový nealko radler. Tigran sa nemýlil, 2:1. Slovan nehral dobrý zápas a Weiss mal takmer celý druhý polčas na prípravu scenára na tlačovku. Hostia ale svoje šance zahadzovali a keď sa Mielke silou mocou snažil o konštruktívnu rozohrávku, prechádzal cez jeho nástupište nákladný vlak menom Rahim Ibrahim, ktorý mu loptu odobral, cez Toliča si ju ťukol a pri stave 3:1, aktuálnom úhrne zrážok a vyčerpaných silách hostí, bolo prakticky rozhodnuté. Galčík ešte dostal šancu znížiť z penalty, namiesto vedenia Slovana sa rozhodol ohroziť maloletých divákov na tribúne za bránou. Preživším sa ešte svojim typickým gólom pripomenul Robo Mak. MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno 3:1 1584 divákov Komárno si pripísalo ďalšiu prehru, kým na Zemplínskej šírave bolo v sobotu večer čo oslavovať. Zemplín sa dostal na čelo ligy. Nachvíľu. A to ešte v týždni do kluby prišla ďalšia posila. Vedľa Pauscheka sa na pravý kraj obrany postavil Matej Čurma a bez ohľadu na jet lag z dlhej cesty na východ putoval rovno do základnej zostavy. Úvod zápasu mali hostia dobrý. Nándor Tamas to do tandemu pustil Bayemimu, ale Lukáč bol na mieste. O chvíľu neskôr Tamás dobre vyvážal loptu na vlastnej polovici, ale vytvoril len šancu pre domácich, ktorú po Pauschekovej prihrávke pod seba zavesil Paulauskas. Pre Komárno svitla nádej pri faule Lukáča, po malej domov Čurmu, kedy vyrovnal Šmehýl.

Ale z pohľadu hostí to bol v sobotu taký nijaký výkon. Po zmene strán dobre hlavičkoval Boďa, ale počas celého zápasu mali jeho spoluhráči veľký problém zastavovať Mušáka s Cottrellom. Odchovanec Arsenalu prsiami doklepol center Bahiho a poistku zabezpečil tesne pred koncom zápasu Hugo Ahl. Ten pre RTVS točí cestopisný dokumentárny seriál zameraný na mestá z východného Slovenska a po Prešove a Humennom má krátkodobý prenájom v Michalovciach. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Michalovce - Komárno

AS Trenčín - FC Spartak Trnava 0:1 4489 divákov Spartak vo štvrtok ukázal známky Ščasného herného štýlu. Do koncepcie behavého futbalu trénerovi nezapadá Milan Corryn s Vojtom Kubistom. Obaja hráči sa už s klubom rozlúčili. Podobný osud by mal čakať aj Metsoka. Najviac sa mu zatiaľ podarilo fotenie v novom drese.

Kúsok práce mali aj na matrike v Trenčíne. Späť domov sa vracia stopér Richard Križan. Ten si tri roky ťukol v Slovane, odtiaľ putoval do Českých Budějovíc a teraz je rád, že sa mohol vrátiť pod lízatká. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trenčín - Trnava

Po dvoch kolách je Spartak stále na čele bez inkasovaného gólu. V Trenčíne, už tradične domácom prostredí, tentokrát navyše s návštevou, za ktorú sa liga hanbiť nemusí, sa síce o tri body bál do konca zápasu, čakanie si však spartakovci spestrili zbierkou žltých a červených kariet. Zbytočne, ako sa s Galádom na lavičke báť o ligu. Spartak totiž stále hľadá útočníka. Gólového. Ak sa nenájde, presúva sa na hrot Libor Holík alebo bude musieť Škrtel cestou z domu ukradnúť niekoho na tréningu v Trenčíne. AS si ale za celý zápas nevytvoril ani jednu strelu na bránu, najaktívnejším tvorcom hry bol brankár Katič, ktorý jednu šancu pripravil Paurovi, druhú Kudličkovi. Dôstojný nasledovník Vozinhu.

Ščasného futbal je zábavný ako Erik Kaliňák mladší. S tým rozdielom, že sa naňho dobre pozerá a nestretáva sa s pedofilmi. Akcie Trnavy sú rýchle, Koštrna na stopérovi pôsobí, ako keby ho vychovával Fabio Cannavaro a celé je to veľmi nápadité. Tak, ako jediný uznaný gól zápasu. Jožko Moistrapishvilli si to pri rohu ťukol s Holíkom a na bielom bode našiel Erika Daniela. Jeden gól pridal aj Jureškin, pre tesný ofsajd mu ho ale VAR zrušil. Čo mu nezrušil, bolo vylúčenie po druhej žltej.

Do spŕch sa pobral spolu so Suleimanom, ktorému za jeho zákrok oplácal. Spartak nakoniec dohrával v deviatich, keď si za druhú žltú zaslúžil budúci víkend voľno aj Kiko Koštrna. Trenčínu zatiaľ chýba niečo, o čom by na tlačovke tréner Moniz mohol povedať, že jeho mužstvo chcelo hrať, ale nevyšlo to. MŠK Žilina - FC Tatran Prešov 1:0 1864 divákov Šošoni privítali v lige nováčika a s ním aj jedného zo zástupu svojich ex-trénerov trpkou prehrou. Trpkou len preto, že hostia si neprišli do Žiliny po facku a vzdorovali. A to tak, že za prvých 10 minút mali dve šance na otvorenie skóre. Pri prvej sa Regáli prejavil ako talentovaný stopér a Belko mu ide jednu Tatianu za čisté konto.



Prvé Staňove víťazstvo v súťažnom zápase nakoniec vybavili predsezónne posily. Lopta sa šťastne odrazila k Mišovi Faškovi, ten zachoval chladnú hlavu a na zadnej žrdi sa šmýkal Filp Kaša. Tento gól anuloval snahu hostí využiť nejaký ten brejk a boli to oni, kto musel vypnúť miešačku a hrať. Trochu nervozity prišlo v závere zápasu, kedy hostia do šestnástky Žiliny poslali pomaly aj Ľuboša Micheľa, ale za nedeľu uhradil pokladník hostí slávnu nováčikovskú daň.

Tabuľka Niké ligy