Odveta, ktorá neWisla a Komárno, ktoré si už dva týždne nemá s kým zahrať (tréneroviny)

Pre voličov SNS, to nie je verzia Disneylandu, ani Legolandu, ale dánsky klub, ktorý funguje presne naopak, ako náš majster. Pracuje s dátami, lacno kupuje, draho predáva a nechcete proti nemu hrať.

Slovan si z Cypru okrem dobre opáleného Roba Vitteka priniesol aj postup do play-off Ligy majstrov. V ňom si zmeria sily s Midtjyllandom.

Sám neverím tomu, čo píšem. Klobúk dole, čo Ondrej Smetana v tých podmienkach a s tým vedením dokáže robiť. No a potom tu je Spartak, ktorý cestoval do Krakova. A táto anabáza mu vôbec newisla.

Ak chcete predĺžiť, berte v banke hypotéku. Slovan má v tejto sezóne neuveriteľnú silu a jediné, čo nechápem, je nekončiaca túžba priniesť do mužstva aj Šporara. Ako by povedal Rytmus Jasminke, naker?

Čo kolo, to bolehlav vo VIPke Slovana z Tigranovej zmluvy. Armén totiž v každom z nich dokázal streliť po góle a pri jeho oslave sa radostne pozrel do miest, kde sedávajú peniaze a poslal im veľavravné oslavné gesto.

V ohrození by skôr mal byť Žan Medved, ktorého svojho času preradili aj do béčka, teraz však vedie tabuľku strelcov, čo zalarmovalo skautské oddelenie.

Žan Medved dostal krásnu prihrávku od Zsigmunda, Trnovský ho skosil ako u barbera a samotný Slovinec pokorne poslal hostí do vedenia. Trnovský potom do konca prvého polčasu ukázal zopár fantastických zákrokov, ktoré dali domácemu mužstvu šancu v polčase vystriedať a rozhodnúť zápas hlavičkami.

Skóre vyzerá horšie ako trávnik po daždi, ktorý sa ulakomil na miestny štadión. Ale verte mi, mohlo to byť oveľa horšie.

Celý galavečer sa začal až v nadstavenom čase prvého polčasu, dovtedy to vyzeralo tak, že čo si domáci vytvoria, to aj zahodia. Za stavu 4:0 ešte kozmeticky z penalty znížil Jano Vlasko, ale ani to domáce mužstvo neodradilo od toho, aby Skalicu vyprášili ako onen pán jednu pani v byte na Vazovovej.