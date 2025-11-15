ONLINE: OŠK Trenčianske Stankovce - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

TRENČIANSKE STANKOVCE. Futbalisti Trenčianskych Stankovcov a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.
ONLINE PRENOS: OŠK Trenčianske Stankovce - ŠK Slovan Bratislava (Slovnaft Cup, 4. kolo, sobota, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
15.11.2025 o 16:00
4. kolo
Trenčianske Stankovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu Slovnaft Cupu medzi OŠK Trenčianske Stankovce a ŠK Slovan Bratislava.
OŠK Trenčianske Stankovce
Stankovce, štvrtoligista, dnes prežívajú futbalový sviatok. Proti Slovanu nehrajú každý deň a pre hráčov aj celý klub je to obrovská udalosť. V pohári sa im doteraz darí. Opatovú zdolali 4:0, Lehotu pod Vtáčnikom 3:1 a cez Košecké Podhradie postúpili po dramatických penaltách. Domáci sa budú snažiť oprieť o tímového ducha, bojovnosť a podporu plných tribún. Vedia, že rozdiel v kvalite je veľký, no pohárové zápasy už neraz ukázali, že aj papierový outsider môže potrápiť favorita.
ŠK Slovan Bratislava
Slovan prichádza ako jasný favorit. Jeho káder je nabitý skúsenosťami a kvalitou, ktorá by mala byť viditeľná od prvých minút. Tréner môže využiť širší káder, no aj títo hráči majú dostatok schopností na to, aby držali hru pevne vo svojich rukách. Slovan bude chcieť hrať aktívne, kontrolovať priebeh stretnutia a premeniť svoje šance čo najskôr, aby si zaistil pohodlný postup.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.