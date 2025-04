Nový Hamšík? Slovenský klenot bol ako Rice, klaňal sa mu aj tréner súpera

BRATISLAVA. Nebol to najlepší zápas. Lepšie povedané, futbalová nuda. Prišiel však jeden výnimočný moment. Postaral sa oň slovenský talent Tomáš Rigo, ktorý si postavil loptu na priamy kop a parádne ju poslal do siete. Rozhodol tak o najtesnejšom triumfe Baníka Ostrava nad Jabloncom 1:0. „Vymietol šibenicu brány Jablonca. Tomáš Rigo všetkým ukázal, že aj v Česku padajú nádherné góly, aké strelil v Lige majstrov Declan Rice z Arsenalu,“ píše český portál eurofotbal.cz

Baník Ostrava vďaka Rigovi postúpil po šiestich rokoch do semifinále Českého pohára.

„Je to úžasný pocit. Futbal trpel, ale Rigo to trafil nádherne. Bola to ojedinelá šanca, ale podarila sa,“ pre Oneplay Sport povedal tréner Baníka Ostrava Pavel Hapal. Tréner súpera: Trafil to krásne Jeho presný zásah padol v 64. minúte stretnutia. Inak v dueli dominovali obrany a diváci ďalší gól nevideli. „Sklamanie prevažuje, nemuseli sme prehrať. Ale Rigo to trafil krásne,“ slovenskému stredopoliarovi zložil poklonu aj kouč Jablonca Luboš Kozel.

Rigo sa pred zahrávaním štandardnej situácie dohodol s Karlom Pojezným a Ewertonom, že mu loptu prenechajú. Naznačil, že bude centrovať, ale namiesto toho vyslal technickú strelu, ktorú zastavila až sieť v bránke Jablonca. Novinári v Česku mu okamžite hovorili, že strelil gól ako Declan Rice z Arsenalu. „Úprimne, druhý polčas som prespal, takže som videl iba prvý. Ale na góly som pozeral ráno a povedal som si, že by bolo fajn to trafiť rovnako,“ citoval Riga portál denník.cz.

Tesne po presnom zásahu ho k anglickému reprezentantovi prirovnávali aj spoluhráči. „Už keď sme oslavovali, tak chalani mi to hovorili. Som rád, že to takto vyšlo. Aj chalanom som hovoril, že by som si to vzal, že si verím. Chcel som však, aby to vyzeralo, že budem centrovať, preto som sa pozeral do šestnástky a myslím si, že aj brankár na to podľa toho reagoval. Som rád, že som to takto pekne trafil,“ dodal.

Zjav českej scény Tomáš Rigo bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu. „Do poslednej chvíle to vyzeralo na center. Ale potom to urobil precízne, keď zvolil prekvapivé riešenie. Lopta zapadne zhora do šibenice. Brankárovi nejde nič vyčítať, Rigo to trafil dokonale,“ ocenil Riga bývalý ligový hráč a futbalový expert Jakub Podaný.

Rigo je zjavom českej ligovej scény, ide o kreatívneho hráč s obrovským potenciálom. Na konte má jeden reprezentačný štart, no na Slovensku je stálo pomerne neznámy. V Česku však exceluje a aj vďaka nemu je Baník Ostrava na treťom mieste najvyššej českej súťaže.

„Tomáš Rigo je suverénne najväčší klenot Baníka,“ vyhlásil o ňom Michal Kvasnica, redaktor denníka Sport a webu iSport.cz, ktorý sa špecializuje na Baník Ostrava. „Je to budúci ťahúň slovenskej reprezentácie. Fakt som si istý, že je to budúci hráč jednej z TOP 5 európskych súťaží,“ dodal. Nový Marek Hamšík? Rigo hrou pripomína niekdajšieho nemeckého reprezentanta Bastiana Schweinsteigera, či slávneho Španiela Cesca Fabregasa. „Prirovnanie k Marekovi Hamšíkovi sedí možno ešte viac,“ zamyslel sa. Tomáš Rigo je rodákom z Popradu, kde urobil prvé futbalové kroky. Dva roky pôsobil aj v Prešove, kde ako žiak základnej školy býval v domčeku pri ihrisku. Ďalšie dva roky bol v Ružomberku.

V pätnástich zamieril do akadémie Slavie Praha. V áčku pražského veľkoklubu debutoval v decembri 2020 na pôde Bayeru Leverkusenu. Rigo v rámci skupinovej fázy Európskej ligy odohral záverečných deväť minút. Mal vtedy iba sedemnásť. Jeden štart si pripísal v českej lige a ďalší aj v Českom pohári. V drese Slavie však zaznamenal celkovo iba tri zápasy, dve sezóny odohral na hosťovaní v druholigovom Vlašime. Zo Slavie Praha ho za bližšie nešpecifikovanú sumu vykúpil Baník Ostrava. „Musím povedať, že som príjemne prekvapený. Bol v našej akadémii a videli sme ho veľmi vysoko. Pamätám si jeho radary v šestnástich alebo sedemnástich, svietili podobne ako v prípade najlepších európskych hráčov v jeho kategórii. Hlavne, čo sa týka komplexnosti,“ pred časom ho opisoval tréner Slavie Jindřich Trpišovský. „Bol s nami dvakrát alebo trikrát v príprave, potom Vlašim. Je to veľmi zaujímavý hráč aj chlapec. Má faktor X do ofenzívy,“ dodal.

Chcel ho Ipswich Town Slovenský talent vyletel v českom klube natoľko, že sa o neho začali zaujímať kluby zo Serie A a Premier League. Jeho meno sa spomínalo najmä s anglickým klubom Ipswich Town. „Určite si vieme predstaviť nejaký klub z anglickej či z talianskej ligy, ktorý by typologicky mohol Tomášovi sedieť. Kluby ho monitorujú od leta, keď sa objavili prvé takéto špekulácie. Pochopiteľne by sa takéto mužstvá nezaujímali o niekoho, koho by nevideli naživo,“ uviedol v zime jeho agent Martin Štěpanovský. Prestup sa nakoniec neuskutočnil. Odchod Riga sa však dá očakávať po sezóne. „Ak klub dostane lukratívnu ponuku, sadneme si spolu a budeme to riešiť. Baník odmietol ponuku za Tomáša v hodnote dvoch miliónov eur. Myslím si, že jeho hodnota sa momentálne pohybuje okolo štyroch miliónov eur,“ dodal.

Akoby mu neverili Rigo je v Baníku Ostrava aktuálne hviezdou, no rozbiehal sa pomaly. Najskôr naskakoval ako striedajúci hráč a jeho minutáž bola nižšia. Dnes je stabilným členom základnej zostavy. „Spočiatku ako keby mu v Baníku neverili, sami zostali prekvapení, že aký je dobrý,“ zamýšľal sa Jiří Fejgl, redaktor denníka Sport v Česku. „Od začiatku som nehrával, potom som sa však chytil a zatiaľ všetko ide dobrým smerom. S trénerom si rozumieme, snažíme sa hrať rýchly futbal a máme na to aj hráčov,“ ozrejmil pred časom Rigo. Talentovaný Slovák pôsobí na ihrisku suverénne. Nezbavuje sa lopty a vždy sa snaží zvýšiť tempo hry. „Nemôžeš o ňom povedať, že to je typická osmička, šestka, desiatka. On ti to krásne prepojí všetko,“ uzavrel o ňom český novinár Kvasnica.