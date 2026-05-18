Žiadny obranca nedal viac gólov. Krčík potvrdzuje extratriedu, chváli ho tréner

Slovenský futbalista Dávid Krčík si vylepšil gólovú bilanciu v drese Viktorie Plzeň. Dvoma presnými zásahmi pomohol k triumfu 5:0 nad Jabloncom v poslednom domácom zápase najvyššej súťaže v aktuálnom ročníku.
Dvadsaťšesťročný reprezentant Slovenska si polepšil v tabuľke kanonierov, s 12 gólmi sa dostal na šiestu pozíciu.
Krčík otvoril strelecký účet stretnutia v 14. minúte, keď skóroval z pokutového kopu. Do polčasovej prestávky sa presadil ešte raz a napokon sa spolu so spoluhráčmi mohol radovať z ďalšieho víťazstva.
„Spoluhráč na mňa žmurkol a vedel som, že to pôjdem kopnúť. Premenil som ju, pomohol som teda dvoma gólmi mužstvu, za čo som veľmi rád - 5:0 je krásny výsledok. Myslím si, že aj predvedená hra bola vynikajúca. Pevne dúfam, že sa to páčilo aj divákom a bavili sa futbalom. Verím, že sú spokojní,“ vyjadril sa slovenský futbalista na oficiálnych sociálnych sieťach klubu k penalte a priebehu zápasu.
Obranca Viktorie je na svojom poste neohrozeným streleckým lídrom Chance ligy, ako jediný má na svojom konte dvojciferný počet presných zásahov - 12.
VIDEO: Zostrih zápasu Plzeň - Jablonec
Pred domácimi fanúšikmi zároveň splnil sľub, o ktorom hovoril po stretnutí so Spartou Praha, že sa pokúsi zaznamenať do konca sezóny ešte dva góly: „Minulý týždeň som vravel, že mám dva zápasy na to, aby som dal dva góly. Teraz sa mi to podarilo, takže som veľmi šťastný. Je to historický míľnik.
Nemám čo k tomu povedať, nemám slová. Nielen pre mňa je to veľký míľnik, ale aj pre moju rodinu, ktorá robí pre mňa aj nemožné. Touto cestou im chcem veľmi pekne poďakovať, je to aj ich veľká zásluha, že som to dosiahol.“
Životná sezóna Krčíka vyniesla Plzeň nielen k miestenke v kvalifikácii Európskej ligy, ale na dosah má vyrovnanie ligového rekordu v počte gólov od obrancu. V sezóne 2022/2023 zaznamenal 13 presných zásahov v drese Sparty Praha Ladislav Krejčí.
„Dať ako obranca 12 gólov, je pochopiteľne úžasné a skvelé. Nie som si istý, či Krejčí hral celú dobu vzadu alebo sa neposúval do stredu zálohy. Možno už Dávid ako čistokrvný obranca rekord má.
V Plzni nadviazal na formu z Karvinej. Zvládol tlak, ktorý je tu oveľa vyšší a potvrdzuje extratriedu. Prial by som mu, aby dosiahol na 13. gól. To bude jedna z menších motivácií do posledného zápasu,“ uviedol tréner Viktorie Martin Hyský.
Slovenský futbalista môže zveľadiť svoj strelecký účet ešte v záverečnom kole, v ktorom sa jeho tím predstaví na trávniku už istého šampióna Slavie Praha.
„Do každého zápasu idem s tým, aby som skóroval. Ideme však na Slaviu vyhrať, nielen pre mňa, no aj pre ostatných je prvoradý tímový úspech. Škoda, že tam nebudú diváci, ale ideme sa pobiť a dúfam, že vyhráme,“ dodal Krčík.