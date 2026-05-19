Korupcia, sledovanie novinára a kandidatúra na primátora: Kauza Wolf sa rozrastá za hranice futbalu

Hráči MFK Karviná tešiaci sa po strelenom góle. (Autor: X/MFK Karviná)
SITA|19. máj 2026 o 16:45
Primátor Karvinej Jan Wolf mal po kritickej reportáži nariadiť zisťovanie osobných údajov novinára.

Primátor Karvinej a bývalý šéf tamojšieho futbalového klubu Jan Wolf, ktorý patrí k zásadným postavám v najnovšej korupčnej kauze, mal okrem iného zháňať detailné informácie o novinárovi denníka Sport Michalovi Koštuříkovi.

S informáciou prišiel Radiožurnál na základe dokumentov kriminalistov. Polícia označila tieto praktiky za "mafiánske".

Wolfovi sa údajne nepáčil článok po prvoligovom zápase Karvinej so Zlínom (2:2) z mája 2024, ktorého obsahom bolo aj to, ako primátor hrubo nadával rozhodcom na čele s hlavným arbitrom Ladislavom Szikszayom pri šatniach.

Prekážalo mu neudelenie červenej karty hosťujúcemu hráčovi a hostia navyše vyrovnali v nastavenom čase.

Obom tímom išlo vtedy o záchranu. Článok riešil so svojím vodičom Adamom Krzanom.

"Pracovníkovi magistrátu Karvinej dáva úlohy, ktoré určite nesúvisia s výkonom jeho činnosti. Takéto konanie, zbieranie osobných informácií, patrí skôr k mafiánskym praktikám ako k správaniu najvyššieho činovníka mesta a prvoligového futbalového klubu," uvádza sa v policajnom dokumente.

Malo ísť o telefonát z 15. mája 2024: "Wolf volá Adamovi, ktorý novinár zo Sportu bol na zápase.

Krzan oznámil, že Koštuřík. Wolf odpovedal, aby zistil, kde býva a odkiaľ pochádza. Adam súhlasil."

Krzan poprel, že by ho primátor niekedy poveril získaním citlivých informácií na daného novinára aj na ďalšie osoby.

Wolf cez svojho advokáta len odkázal: "Čo sa týka týchto obvinení, môj klient ich úplne odmieta. Bližšie sa k celej situácii a vôbec všetkým obvineniam vyjadrí po tom, čo mu bude umožnené úplne nahliadnuť do spisu."

Koštuřík prezradil, že je v šoku: "Vôbec tomu nerozumiem, príde mi to absurdné, neprijateľné a márne hľadám dôvod, prečo by sa mal primátor alebo akýkoľvek človek z klubu týmto zaoberať."

V rozsiahlej korupčnej kauze, ktorá od marca hýbe českým futbalom, viní polícia Wolfa z podplácania s cieľom zmanipulovať najmenej tri futbalové zápasy v prospech Karvinej, kde vtedy pôsobil ako predseda dozornej rady.

Wolf je momentálne na slobode a dokonca chce znova kandidovať na primátora. Už skôr poprel, že by sa na ovplyvňovaní duelov akokoľvek podieľal.

