Korupčná kauza v Česku pokračuje. Polícii sa už priznalo trinásť obvinených

Trinásť obvinených v rozsiahlej futbalovej korupčnej kauze v Česku sa policajným vyšetrovateľom už v marci priznalo k ovplyvňovaniu zápasov, nelegálnym stávkam a k prijímaniu úplatkov.
S odvolaním sa na policajné spisy o tom informoval portál iDNES.cz s odkazom na Radiožurnál. Medzi tými, ktorí sa priznali, je aj prvoligový záložník MFK Karviná Samuel Šigut.
Dvadsaťtriročný Šigut, ktorý má momentálne pozastavenú činnosť, na polícii priznal stávkovanie na zápasy, ovplyvnenie najmenej dvoch stretnutí a prijatie úplatku vo výške 20 až 30-tisíc českých korún.
Finančnú hotovosť mu mal odovzdať bývalý hráčsky agent Daniel Černaj, ktorý patrí k hlavným aktérom kauzy a ku korupčnému správaniu sa takisto priznal.
K manipulácii zápasov dochádzalo pre peniaze či výhodnejšie zmluvy, pričom stávky smerovali najmä na ázijské portály s vidinou vyšších výhier. Zmanipulovaný bol napríklad vlaňajší prípravný zápas Chrudim - Jihlava (1:4), padnúť mali podľa dohody aspoň štyri góly.
K prevzatiu úplatku 70-tisíc korún sa priznal chrudimský brankár Lumír Číž, keďže hráči v tom čase nedostali výplatu.
Celkovo bolo na konci marca v kauze obvinených 32 ľudí, pričom okrem Karvinej a druholigových tímov Opavy a Chrudimi sa vyšetrovanie dotýka aj prvoligových hráčov Jakuba Elbela z Olomouca či Davida Látala z Ostravy.