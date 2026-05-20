Absolútna stopka od UEFA. Český tréner dostal doživotný dištanc

Petr Vlachovský
Petr Vlachovský
TASR|20. máj 2026 o 14:02
UEFA sprísnila pôvodne päťročný trest.

Európska futbalová únia (UEFA) potrestala za nevhodné správanie doživotným dištancom bývalého trénera ženského tímu Slovácka Petra Vlachovského.

Na základe žiadosti Českej futbalovej asociácie prišiel o trénerskú licenciu.

UEFA sprísnila pôvodne päťročný trest a rozšírila ho na všetky európske klubové súťaže. Zároveň požaduje od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby Vlachovský dostal celosvetový dištanc.

„Toto rozhodnutie vysiela silný a potrebný signál k tomu, že hrubé a nevhodné správanie nemá miesto vo futbale a ochrana športovcov na všetkých úrovniach musí byť hlavnou prioritou,“ citovala stanovisko Svetovej hráčskej únie (FIFPRO) agentúra DPA.

Štyridsaťdvaročný kouč si štyri roky tajne natáčal hráčky v sprchách a v šatniach. V počítači mu polícia našla aj detskú pornografiu.

Na súde dostal v máji 2025 ročný trest odňatia slobody s trojročnou podmienkou a každej z obetí mal zaplatiť odškodné 20-tisíc korún.

