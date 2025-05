Futbal na Horehroní má pozdvihnúť nový štadión. Hrať sa na ňom môžu aj medzinárodné podujatia

Po Prešove sa nového športového stánku môže čoskoro dočkať aj Horehronie. V Brezne by mohol vzniknúť štadión kategórie UEFA 3, za projektom stojí primátor 20-tisícového mesta TOMÁŠ ABEL.

Bola to veľkolepá slávnosť , na ktorú prišli futbalové legendy z Česka i Slovenska. Najstarší slovenský klub Tatran Prešov nedávno otváral Futbal Tatran Arénu, na ktorú čakalo celé východné Slovensko.

Na základe dlhodobej spolupráce s FK Železiarne Podbrezová sme s vedením FK už dlhšiu dobu uvažovali o premiestnení a fúzii futbalu do Brezna, na náš štadión.

Ak sa tento projekt a zámer podarí, je to obrovská príležitosť pre mladých športovcov z Brezna a z regiónu hrať profesionálny futbal na najvyššej úrovni nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A toto je náš cieľ. Spolu s partnermi urobiť Horehronie ešte futbalovejšie s víziou vychovania špičkových hráčov, ktorí môžu hrať na špičkovom štadióne, ktorý chceme vybudovať.

Štadión vznikne na mieste súčasného štadióna, tam sa veľmi špekulovať nedá, pretože sme dispozične obmedzení. Čo sa týka zbúrania súčasného štadióna, áno, rekonštruovať sa nedá, pretože nespĺňa žiadne podmienky, čiže sa musí komplet zbúrať a postaviť nový. Rekonštruovať ho do podoby kategórie podľa hodnotenia UEFA nie je možné.

Toto momentálne nevieme, keďže sme len v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Akou čiastkou prispeje Slovenský futbalový zväz taktiež nie je známe, pretože zatiaľ sme len v rokovaniach a záverečné slovo ohľadom tohto nepadlo. My ale urobíme všetko preto, aby sme získali čo najviac externých zdrojov.

Takisto nevieme, v podstate je to otázkou dokončenia projektu a samozrejme nájdenia dostatku financií na realizáciu takejto investície.

Kedy by mohol byť štadión dokončený?

Aké zápasy a podujatia by sa na ňom mohli hrať?

Áno, samozrejme, robíme všetko preto, aby sme sa dostali vyššie. Ak sa nám to náhodou tento rok nepodarí, lebo aj v tejto súťaži je vysoká kvalita, tak sa nám to, verím, podarí budúci rok.

Ako mesto podporuje futbal v meste? Aký vzťah vy ako primátor máte k futbalu?

Mesto podporuje futbal v celom rozsahu, čo sa týka financovania súčasného futbalu, robíme všetko preto, aby sme hrali vyššie súťaže a chcem, aby aj FK Brezno hral do troch rokov profesionálnu súťaž.

Čo by takýto nový stánok znamenal pre obyvateľov mesta? Konali by sa tu aj iné spoločenské podujatia?

Áno, štadión je navrhnutý ako multifunkčný, multišportový. Väčšia časť z neho je určená na zázemie, ale je tu aj priestor pre komerčné prevádzky, pre spoločenské podujatia, môžu tu byť organizované koncerty.

Bolo by to najväčšie zázemie v rámci možných športovísk a hál v Brezne, pretože kapacita by bola 5 000 a spolu s plochou okolo 10 000 miest.

V klube máte aj množstvo mládežníkov. Prečo je podľa vás šport dôležitý?

Šport mladých ľudí vychováva nielen k disciplíne, ale aj k spolupráci. Myslím si, že deti, ktoré v týchto športových kluboch máme, dostávajú do budúcna dar hodnôt, spolupráce, kolektívnej práce, disciplíny, čo samozrejme vedia uplatniť vo svojom osobnom živote.

Aj keď z väčšiny sa nestanú profesionálni futbalisti, myslím si, že čím šikovnejších a zdatnejších ľudí v našom meste a regióne máme, tým je to pre nás do budúcna obrovská výhoda.