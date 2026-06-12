Ďalšia kontroverzia okolo šampionátu. Ani šéf palestínskeho futbalu nedostal víza

Šéf Palestínskeho futbalového zväzu Djibril Rajoub zatiaľ nemôže vstúpiť na územie USA a Kanady počas MS, pretože mu neboli udelené víza.
Podľa médií čaká v Mexico City, kde vo štvrtok sledoval otvárací zápas šampionátu medzi domácim Mexikom a JAR (2:0).
„Dodnes som nedostal víza na vstup do Spojených štátov a ani do Kanady. Je to poľutovaniahodné a ukazuje to nedostatok úcty
k tejto medzinárodnej športovej udalosti,“ povedal Rajoub pre agentúru DPA. Šéf palestínskeho zväzu dodal, že nečakal, že vstupné víza dostane, ale vo svojom úsilí plánuje pokračovať.
Palestína, ktorá je plnohodnotným členom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), sa síce nekvalifikovala na MS 2026, ale FIFA zvyčajne pozýva čelných predstaviteľov všetkých asociácií na svetový šampionát.
USA vlani zaviedli nové obmedzenia pre držiteľov palestínskych pasov. Palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi zrušili minulý rok víza a zamietli mu vstup na septembrové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.