Favorit na postup je jasný. Vedie však omladený tím, ktorý chce prekvapiť

BOLERÁZ. V najvyššej krajskej súťaži ZsFZ zostal po úvodných šiestich kolách už iba jeden tím stopercentný.
Nie je ním však FC Nitra, ktorý ulovil pred sezónou veľké ryby aj v drahších slovenských rybníkoch a ktorého pasujú za jednoznačného favorita štvrtej najvyššej súťaže, ale je to Boleráz.
Uznávaný futbalový klub dva a poltisícovej dediny od Trnavy, ktorý budí rešpekt na futbalovej mape západného Slovenska už niekoľko sezón.
Vlani skončil - v pretekoch o tretiu ligu - na bronzovom stupienku len tri body za druhým a postupujúcim Gabčíkovom, predvlani bol piaty a v sezóne 2022/23 štvrtý.
Káder iba omladili
Majiteľ TJ Slavoj Boleráz Roman Vavro pred touto sezónou rýchlo zistil, že v predsezónnom pretláčaní o posily by proti novým akcionárom FC Nitra neuspel, preto zvolil cestu primeraného omladenia kádra s požiadavkou na trénera – zachovať zdravú súťaživosť mančaftu.
Napríklad trnavských exligistov Matúša Čonku a Olivera Jansa pustil do konkurenčných Jaslovských Bohuníc, kým bývalý reprezentačný gólman Ľuboš Kamenár ukončil dlhú kariéru.
Kouč Lukáš Vido privítal toto leto v mužstve 20-ročného Kristiána Dadíka z rovnako štvrtoligových Trebatíc, zo štvrtoligovej Šoporne prišiel Matúš Haberland, z Jaslovských Bohuníc okrem 20-ročného Jakuba Krchnára skúsený brankár Štefan Matejkovič po zranení a nakoniec prišiel aj 19-ročný Alex Karhan, syn reprezentačnej legendy Miroslava Karhana.
Udržať formu i pohodu
Z doterajšieho poltucta ligových stretnutí Majstrovstiev regiónu vyhral Boleráz všetky so skóre 18:7 a po remízovom zakopnutí FC Nitra v piatom kole doma s Patou (1:1) sa vyhrieva na najvyššom stupienku.
„To, že budeme po šiestich odohraných kolách na prvom mieste sme vôbec nečakali, o to väčšiu radosť však teraz máme. Prijímame to však s veľkou pokorou a vieme, že favoritom na postup do tretej ligy je niekto iný,“ začal s hodnotení doterajšieho priebehu jesennej časti 40-ročný tréner TJ Slavoj Boleráz Lukáš Vido, ktorý okúsil ako hráč aj najvyššiu súťaž vo farbách Spartaka Trnava.
„My sme si pred touto sezónou žiadny dlhodobý cieľ, čo sa týka umiestnenia, ani nedávali. Naozaj ideme od zápasu k zápasu, nakoniec, odohraných je zatiaľ iba šesť kôl a stále nás čaká ešte veľa silných súperov.
Na druhej strane, v mužstve kvalita stále je, ak budú hráči pristupovať k ostrým stretnutiam tak, ako doteraz, verím v úspešnú sezónu,“ no a tu sa už začína ozývať pravé futbalové srdce dediny od Trnavy.
„Do Nitry ideme až v predposlednom jesennom kole, z toho zápasu však ja osobne žiadne špeciálne obavy nemám. Naopak, pôjdeme tam ukázať našu priamočiarosť, pokúsiť sa favorita zaskočiť a zabodovať. Samotné mená žiadnu súťaž ešte nevyhrali, rozhodovať sa bude na ihrisku, pod tlakom bude domáca Nitra, my sa tam pôjdeme pokúsiť o prekvapenie. Samozrejme, musíme v tíme udržať nielen formu, ale aj súčasnú pohodu.“
Bez výsledkového tlaku
Všetci vidíme, aké futbalové mená Nitra pred sezónou kúpila. Veď ide o hráčov, ktorí hrali ešte vlani nie len tretiu či druhú ligu, ale aj najvyššiu súťaž. Vieme i to, že tam v lete trénoval aj hráč prvoligovej Skalice Ján Vlasko, ktorý nakoniec prestup nepodpísal kvôli zdravotným problémom.“
Slavoj Boleráz hrá bez výsledkového tlaku.
„Pokiaľ by sme v Nitre aj neuspeli, nič sa nedeje. My sme pred sezónou získali jediného skúsenejšieho hráča, 33-ročného brankára Štefana Matejkoviča, ktorý teraz, pokiaľ je zdravotne v poriadku, alternuje s 20-ročným Brunom Ondrušom, ktorého sme vytiahli pred rokom a pol z ôsmej ligy. Naše mladšie letné posily sú skôr perspektívou do budúcnosti.“
Začali víťazstvom v Imeli
V úvodnom kole sezóny zvíťazili Bolerázania v obávanom Imeli 5:3 po vstupe snov, keď po rýchlych góloch jarného kanoniera Matúša Jánošíka a uzdraveného Petra Kozáka viedli v 4. minúte 2:0.
„V Imeli býva vždy ťažký zápas, nám sa však tentokrát podarilo dať z prvých dvoch útočných akcií dva góly, prichádzali aj ďalšie šance a po niečo vyše polhodine sme viedli 4:1. Ešte do prestávky sme však dovolili domácim dvakrát skórovať a nakoniec bola z toho veľká dráma, keď až štyri minúty pred koncom sme dali poisťovací gól na konečných 5:3. Tri plusové body z Imeľa si veľmi vážime, pretože odtiaľ si ich veľa súperov asi neodvezie.
Pre mňa bol takýto vstup do súťaže veľmi dôležitý, na čo som upozorňoval aj hráčov, pretože potom ich sebavedomie už iba rástlo, čo je hlavne pre mladších členoch nášho kolektívu nesmierne dôležité.“
Zvládli aj ťažké susedské derby
V druhom kole prišli do Bolerázu na veľké susedské derby posilnené Jaslovské Bohunice a po víťazstve 4:2 zostali všetky body doma, keď opäť po skvelom úvode viedol Slavoj v 10. minúte už 2:0. „Viedli sme síce rýchlo o dva góly, ale úprimne si musím priznať chybu aj ja, pretože som chcel potom nechať hrať hostí s tým, že ich vybrejkujeme a dorazíme.“
Lenže súper pred prestávkou dokázal vyrovnať na polčasových 2:2. „Pred druhým polčasom som taktiku zmenil, začali sme hrať svoju hru, hostí dostali pod tlak, prišli aj góly a v 60. minúte zvýšil Peter Kozák na konečných 4:2. Po dominantnom druhom polčase mohlo byť naše víťazstvo aj vyššie.“
V prvých dvoch kolách otváral zápasové skóre bleskurýchlo už do 3. minúty zakaždým Matúš Janošík, ktorý prišiel minulú zimu, ako gólová posila zo Šoporne. Potvrdzuje stále predpoklady, spýtal sa Sportnet kouča.
„Určite áno. Kvôli jeho streleckým schopnostiam sme ho pred niečo vyše polrokom brali. Matúš je však veľmi platný aj v medzihre a vôbec sa nevyhýba ani ťažším súbojom o loptu. Pre nás je teraz už veľmi dôležitým hráčom.
Toto leto odišlo desať hráčov, prišlo desať nových, ale základ mužstva z konca minulej sezóny potvrdzuje v majstrovských stretnutiach oprávnenosť nominácie. Akurát na pravom krídle sa uchytil po zranení Peter Kozák, ktorý nám pomáha cennými gólmi. Z jeho návratu nám teraz veľkú radosť, i keď ma mrzí, že pred zápasom so Šoporňou sa zranil.“
Cenný skalp silnej Dubnice
V treťom kole doviezol Slavoj všetky body z Lednických Rovní po tesnom víťazstve 1:0. „V tom zápase sme zahodili v prvom polčase štyri gólové šance, našťastie hneď v úvode toho druhého sme šli do vedenia vďaka gólu Petra Brestovanského po centri. Nebol to ľahký zápas, domáci sa potom začali tlačiť do našej šestnástky dlhými centrovanými loptami, obrana však pracovala spoľahlivo a do nejakej väčšej šance domácich nepustila.“
V piatom kole dokázal druhý Boleráz pokoriť po výsledku 3:0 adepta na medailové priečky Dubnicu nad Váhom, ktorá prerába štadión, preto sa hralo v Bolerázi. Keďže FC Nitra v tom kole remizoval doma s Patou, Slavoj sa vyhupol na najvyšší stupienok.
„Kvalitná Dubnica bude hrať určite o najvrchnejšie priečky, my sme sa na jej rozostavenie pripravili po taktickej stránke a hráči dodržali snáď všetko, čo sme si povedali pred zápasom. Strelecky sa zaskvel dvomi krásnymi gólmi Peter Kozák, ktoré mužstvo upokojili a o našom zaslúženom víťazstve 3:0 rozhodol už po hodine hry Peter Brestovanský. Po tomto cennom výsledku proti silnému súperovi si hráči začali opäť o čosi viac veriť a aj v tréningoch pracujú teraz s ešte väčšou chuťou.“
Kto bude chytať v Gbeloch?
Uplynulú sobotu nastupoval prvý Boleráz doma proti nebezpečnej Šoporni ako favorit stretnutia. „Hráčov som upozorňoval, aby sa vyvarovali akéhokoľvek náznaku podcenenia súpera. V úvode sme si vytvorili zopár dobrých situácií po ľavej strane zásluhou Filipa Tomoviča, ktorého dve finálne prihrávky však zostali nevyužité, pretože sme nemali dobrý výber miesta v nebezpečných priestoroch.“
Otvárací gól prišiel nakoniec v 34. minúte. „Dal ho krásnym spôsobom Jakub Krč, mužstvo sa ukľudnilo a hru sme ovládli. Po prestávke sme si pomohli dvomi vydarenými štandardkami, keď sa presadil Matúš Jánošík a v 63. minúte na 3:0 Boris Juhás. Vtedy som si myslel, že zápas sa bude už iba dohrávať.“
Nasledovalo však pochybenie inak dobre chytajúceho mladého Bruna Onrduša a lacný gól Kristiána Paľa z uhla na 3:1.
„Pre hostí to bol impulz a v 71. minúte strelili po kontre aj kontaktný gól.“ Na 3:2 znížil brat Matúša Jánošíka v drese jeho rodnej obce Samuel Jánošík a rysovala sa záverečná dráma.
„Sebavedomie hostí išlo prudko hore, naopak, my sme zostali niekoľko minút dezorganizovaní. Súper mal vzápätí ešte jednu veľkú šancu, ktorú našťastie nepremenil. Potom sme sa už nejako otriasli a poslednú štvrťhodinku Šoporňu nepustili do šance. Bola to však zbytočná dráma, z ktorej sa musíme poučiť.“
V lete prišiel skúsený brankár Štefan Matejkovič, nádejný Bruno Ondruš proti Šoporni raz pochybil, má tréner jasno, koho postaví v sobotu do brány v Gbeloch, zisťujeme. „Áno mám, ale nebudem to zverejňovať.“
Čo, ak by skončili prví?
Vedúci Boleráz nečaká nič ľahké už najbližšie kolo v spomínaných Gbeloch na Záhorí, tretia Dubnica hrá v rovnakom termíne - vôbec po prvýkrát doma - proti nováčikovi Hornej Krupej, no a druhý FC Nitra ide už vo štvrtok 11. septembra - kvôli víkendovej účasti amatérskeho výberu ZsFZ na národnom kole Regions cupu - do vlani piateho Imeľa, ktorý nezačal aktuálnu sezónu dobre a pred vlastným publikom si bude chcieť napraviť pošramotenú povesť.
Štadiónik v Bolerázi nespĺňa treťoligové kritériá, čo ak by sa stal futbalový zázrak a Bolerázania štvrtú ligu vyhrajú, kladieme hypotetickú otázku šéfovi lavičky, ktorý futbalom doslova žije. „To by bola potom otázka na vedenie klubu a majiteľa. Určite by sme si však k tomu sadli a zvážili dostupné možnosti,“ nezaznelo zásadné nie.