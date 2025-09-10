ONLINE: TJ Družstevník Trstice - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (2. kolo)

TJ Družstevník Trstice - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Slovnaft Cupu.
Sportnet|10. sep 2025 o 13:30
Sledujte s nami online prenos zo zápasu 2. kola Slovnaft Cupu: TJ Družstevník Trstice - ŠK Slovan Bratislava.

TRSTICE. Futbalisti TJ Družstevník Trstice a ŠK Slovan Bratislava hrajú dnes zápas 2. kola Slovnaft Cupu.

Duel hostí futbalový štadión v Trsticiach.

Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2025/2026
10.09.2025 o 16:30
2. kolo
Nádszeg
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Ferenc, Juhos.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu slovenského pohára Slovnaft Cupu medzi FC Nádszeg a ŠK Slovan Bratislava.

Na Nádszeg Trstice čaká veľký futbalový sviatok, keď sa mužstvo ako líder piatej ligy JV ZsFZ postaví proti slovenskému majstrovi a minuloročnému účastníkovi Ligy majstrov. Klub sa na obrovský duel naladil víťazstvom proti Štúrovu 1:0.

Slovan sa v rámci aktuálneho ročníka predstaví ako vôbec jediný slovenský zástupca v pohárovej Európe, keď si zahrá Konferenčnú ligu. Medzitým sa v lige predstavil v piatich dueloch, z ktorých si odniesol 11 bodov a skóre 11:6. Aktuálne to tak stačí na 5. miesto, pričom naposledy uspeli "belasí" na domácom trávniku s Košicami (3:2).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Slovensko

