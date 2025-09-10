LIVE STREAM: TJ Družstevník Trstice - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (2. kolo)

Futbalisti Trstíc.
Futbalisti Trstíc. (Autor: Ladislav Kertész)
Sledujte s nami live stream zo zápasu 2. kola Slovnaft Cupu: TJ Družstevník Trstice - ŠK Slovan Bratislava.

TRSTICE. Futbalisti TJ Družstevník Trstice a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 2. kola Slovnaft Cupu.

Zápas sa začne v stredu 10.9. o 16.30 h.

Sledujte futbal spolu s nami naživo ako live stream.

LIVE STREAM: TJ Družstevník Trstice - ŠK Slovan Bratislava (futbal, Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky, streda, naživo)

