Domáce prekliatie nezlomili, no oslavujú. Nováčik z Prešova zachraňoval bod v nadstavenom čase

Niké liga - 11. kolo
Prešov - Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík
Rozhodcovia: Dohál – Jekkel, Vitko, ŽK: Sipľak, Morim - Galčík, Luka, Deml, Jurička, Palumets,Štefánik
Diváci: 6098
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Revenco (76. Gáll), Begala, Šimko, Souček (60. Morim), Romling (8. Kotula) - Olejník, Regáli
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Deml (79. Tatolna), Sallah (46. Havrylenko), Palumets (88. Niňaj), Sanusi - Galčík (79. Chyla), Kujabi (46. Šiler), Štefánik
PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Železiarne Podbrezová remizovali 2:2 v sobotňajšom zápase 11. kola Niké ligy.
Pre nováčika súťaže to bola tretia remíza za sebou, po ktorej má na predposlednom 11. mieste 9 bodov. Prešovčania tak nevyhrali ani vo svojom piatom domácom zápase po postupe z druhej ligy.
Podbrezová figurovala v neúplnej tabuľke na 7. mieste s 12 bodmi.
Vyše šesťtisícová návšteva hnala domácich vpred, no Podbrezová sa dlho prezentovala taktickým výkonom.
Prešovčania sa ujali vedenia v 28. minúte, keď Olejník hlavičkou zužitkoval rohový kop Sipľaka - 1:0.
Tento moment naštartoval domácich, ktorí mohli v prvom polčase získať aj dvojgólový náskok, no Regáli ani Begala neprekonali Juričku.
Hostia v úvode druhého polčasu pridali a Šiler z pokutového kopu vyrovnal - 1:1.
Ten istý hráč trafil po hodine hry žrď Bajzovej bránky, no Galčík predsa len poslal hostí do vedenia. V 70. minúte si Galčík poradil so Sipľakom a prestrelil Bajzu - 1:2.
Záver priniesol viacero dramatických momentov, ktoré vyvrcholili penaltou pre domácich. Z nej Regáli v nadstavenom čase stanovil na konečných 2:2.