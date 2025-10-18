Domáce prekliatie nezlomili, no oslavujú. Nováčik z Prešova zachraňoval bod v nadstavenom čase

Radosť hráčov FC Tatran Prešov (Autor: Facebook/FC Tatran Prešov)
Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 17:31
V siedmej nadstavenej minúte premenil penaltu Martin Regáli.

Niké liga - 11. kolo

Prešov - Podbrezová 2:2 (1:0)

Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík

Rozhodcovia: Dohál – Jekkel, Vitko, ŽK: Sipľak, Morim - Galčík, Luka, Deml, Jurička, Palumets,Štefánik

Diváci: 6098

Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Revenco (76. Gáll), Begala, Šimko, Souček (60. Morim), Romling (8. Kotula) - Olejník, Regáli

Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Deml (79. Tatolna), Sallah (46. Havrylenko), Palumets (88. Niňaj), Sanusi - Galčík (79. Chyla), Kujabi (46. Šiler), Štefánik

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Železiarne Podbrezová remizovali 2:2 v sobotňajšom zápase 11. kola Niké ligy.

Pre nováčika súťaže to bola tretia remíza za sebou, po ktorej má na predposlednom 11. mieste 9 bodov. Prešovčania tak nevyhrali ani vo svojom piatom domácom zápase po postupe z druhej ligy.

Podbrezová figurovala v neúplnej tabuľke na 7. mieste s 12 bodmi.

Vyše šesťtisícová návšteva hnala domácich vpred, no Podbrezová sa dlho prezentovala taktickým výkonom.

Prešovčania sa ujali vedenia v 28. minúte, keď Olejník hlavičkou zužitkoval rohový kop Sipľaka - 1:0.

Tento moment naštartoval domácich, ktorí mohli v prvom polčase získať aj dvojgólový náskok, no Regáli ani Begala neprekonali Juričku.

Hostia v úvode druhého polčasu pridali a Šiler z pokutového kopu vyrovnal - 1:1.

Ten istý hráč trafil po hodine hry žrď Bajzovej bránky, no Galčík predsa len poslal hostí do vedenia. V 70. minúte si Galčík poradil so Sipľakom a prestrelil Bajzu - 1:2.

Záver priniesol viacero dramatických momentov, ktoré vyvrcholili penaltou pre domácich. Z nej Regáli v nadstavenom čase stanovil na konečných 2:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

