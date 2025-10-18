ONLINE: FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
18.10.2025 o 15:30
11. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Rozhodca: Dohál – Jekkel, Vitko..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 11. kola Niké ligy medzi Prešovom a Podbrezovou.
FC TATRAN Prešov
Prešov bodoval vo dvoch zápasoch po sebe. Prestížne derby v Košiciach prinieslo remízu 2:2 a pred reprezentačnou prestávkou aj 0:0 na ihrisku Zlatých Moraviec, kde domovsky pôsobí KFC Komárno. Dnešný duel bude špecifický pre Vladimíra Cifraniča, trénera Tatranu. Ten prišiel do metropoly Šariša z Podbrezovej, kde bol asistentom Štefana Markulíka.
FK Železiarne Podbrezová
Podbrezová v doterajšom priebehu súťaže nazbierala 11 bodov. Naposledy prehrala na pôde Ružomberka, ktorý sa výrazne zlepšil a v tabuľke je hneď za ňou na desiatej priečke. Hostia si zmerali sily s nováčikom v jednom prípravnom zápase, ktorí vyhrali 2:0.
FC TATRAN Prešov
FK Železiarne Podbrezová
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body