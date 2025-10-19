VAR vzal, VAR dal. Cifranič si išiel hrdlo vykričať, no Regáli odčinil zlyhanie z Košíc

PREŠOV. Obaja chceli prvé víťazstvo. Prešovčania na novom štadióne, Podbrezovčania na ihrisku súpera.
Ďalšia šesťtisícová divácka kulisa videla v Prešove nevídanú drámu s viacerými zvratmi a napokon vybuchla v nadstavenom čase do obrovskej explózie radosti, hoci penaltový gól Martina Regáliho nepriniesol vytúžené víťazstvo, ale len vyrovnanie na konečných 2:2.
Úvod zápasu patril hosťom, Podbrezovčania kontrolovali hru, ale nedokázali z platonického tlaku vyťažiť nič. Od dvadsiatej minúty prišiel tlak domácich a po jednom z viacerých rohov aj gólová radosť.
„Mohli sme po prvom polčase vyhrávať väčším rozdielom. Pri ďalšej mojej šanci súper vykopával z čiary, výbornú šancu mal aj Roman Begala.
V druhom polčase sme inkasovali dva góly a nakoniec môžeme byť radi aj za ten bod,“ povzdychol si Stanislav Olejník, ktorý po necelej polhodine hry otváral skóre zápasu a prerušil deväťzápasové čakanie na ligový gól.
„Už boli nejaké podpichovačky z každej strany, že už som dlho nedal gól. Som rád, že som to konečne zlomil a dúfam, že to bude pokračovať ďalej,“ dodal Olejník.
Nikto nevedel, čo VAR skúma
Do druhého polčasu opäť lepšie vstúpili Podbrezovčania a výsledkom bolo vyrovnanie. Prišlo po necelej hodine hry a predchádzala mu zaujímavá situácia a prvý zásah systému VAR do zápasu.
Diváci mohutným piskotom dávali najavo, že mal byť odpískaný faul útočiaceho hráča. Prišiel parádny sklz Filipa Součeka aj s pádom hosťujúceho hráča v šestnástke, nakrátko rozohraný roh Podbrezovej s odvráteným centrom, rýchle otočenie hry zo strany hostí, ďalší pád útočiaceho hráča na hranici šestnástky.
A potom v prerušenej hre zrazu rozhodca Martin Dohál avizoval pozeranie videa a na tribúnach sa diskutovalo, ktorú situáciu vlastne skúma.
Rozhodca Dohál napokon ukázal na biely bod za hru rukou Martina Regáliho v domácej šestnástke a striedajúci Radek Šiler vyrovnal stav zápasu.
„Bol to je center z dvoch, troch metrov. Nemohol by som tú ruku mať, aby ma netrafil. Keď rozhodca prerušil a išiel to pozerať, vedel som, že to bude penalta.
Taký je trend a chvalabohu, to bolo na konci rovnako takisto aj na druhú stranu, takže je to OK,“ komentoval situáciu pred vyrovnávajúcim gólom hostí Regáli, podľa ktorého sa mal pískať na úplnom začiatku situácie faul hosťujúceho útočníka.
„Robíme chyby asi všetci, sme len ľudia. Rozhodca to nevyhodnotil ako faul, potom bol roh a z toho bola penalta, ale všetci ten faul videli, takže nech si záver spravia kompetentní,“ dodal.
VAR vzal, VAR dal
Penaltový gól domácich nalomil a výsledkom bol obrat v skóre. Po ďalšej strate lopty vyzvŕtal dvadsať minút pred koncom na hranici šestnástky Roland Galčík stopéra Michala Sipľaka a nečakanou strelou poslal hostí do vedenia.
„Vedel som, že brankár bude čakať obaľovačku. Obranca roztváral nohy, tak som to dal pomedzi nich a vyšlo to,“ opísal gólový moment Galčík, ktorého mrzelo, že nebol víťazný.
Záverečný tlak Prešova napokon vyvrcholil ďalším zásahom VAR. Päťminútové nadstavenie sa už chýlilo ku koncu, keď po ďalšom prešovskom centri do šestnástky jeden z Podbrezovčanov loptu hlavou pridvihol tak nešťastne, že spadla na ruku jeho spoluhráča a po preskúmaní videa sa penalta kopala aj na druhej strane.
Loptu si napokon vzal Regáli a tribúny tŕpli, či to neskončí ako v derby v Košiciach, keď tiež v nadstavenom čase penaltu nepremenil. Tentokrát uspel a zachránil Prešovčanom aspoň bod z domáceho zápasu.
Cifranič si išiel hrdlo vykričať
Tak ako v Košiciach, aj teraz bolo pred penaltou rušno. Loptu mal v rukách kapitán Patrik Šimko, napokon ju odovzdal Regálimu.
Tréner Vladimír Cifranič si išiel hrdlo vykričať, lebo už v Košiciach si po zápase vyčítal, že nezasiahol a nechal penaltu kopať faulovaného hráča.
„Neboli to nejaké veľké dohadovačky, my sme exekútorov mali určených a ja som bol jeden z nich. Ostatní buď neboli na ihrisku, alebo sa k tomu nejak nemali.
Spoluhráči mi verili, čo bolo veľmi dôležité. Všetci vraveli, aby som si to zobral a že to premením. Ja som si aj po tých Košiciach na tú penaltu veril a som rád, že som ju premenil,“ opísal situáciu pred penaltou Regáli.
Prešov - Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík
Rozhodcovia: Dohál – Jekkel, Vitko, ŽK: Sipľak, Morim - Galčík, Luka, Deml, Jurička, Palumets,Štefánik
Diváci: 6098
Cifranič to videl trochu inak
„Filip Souček bol určený ako prvý, ten už nebol na ihrisku. Ďalší boli Regáli a Sipľak, ale myslel som si, že kapitán to zoberie na seba. Preto som kričal, že nech nedáva loptu Regálimu.
Ale bohužiaľ v tejto atmosfére nemáte šancu dať žiaden pokyn. Chvalabohu ju premenil. Má gule ten chalan,“ poznamenal Cifranič smerom k Regálimu.
VIDEO: Tlačová konferencia oboch trénerov po zápase
Bod je málo, ale berú ho
Najmä v úvode zápasu bolo na hráčoch Prešova vidieť nervozitu a herný kŕč. Ako priznal Regáli, určite majú v hlavách to, že ešte doma nevyhrali a nedokázali dopriať víťaznú radosť fantastickým divákom, ktorí päťkrát takmer úplne zaplnili tribúny nového štadióna.
„Chceme to víťazstvo dosiahnuť, ale zatiaľ sa to nejak nedarí. Dnes sme, najmä vzhľadom na ten prvý polčas, možno k tomu boli aj najbližšie, ale nepodarilo sa, tak pre to spravíme maximum v ďalšom zápase,“ dodal Regáli.
Hoci je bod z domáceho trávnika vždy málo, berie ho po zápase s Podbrezovou aj tréner Vladimír Cifranič.
„Dnes sme neboli lepší, neboli sme futbalovejší. Myslím si, že momentálne hráme to, na čo máme. V našej situácii je bod málo, opäť sme doma nevyhrali, ale po dnešku musíme bod zobrať a musíme s ním byť spokojní,“ povedal.
VIDEO: Martin Regáli hodnotí zápas
Odvetnú časť odštartujú Prešovčania zápasmi s najsilnejšími. Po utorňajšom pohárovom zápase v Starej Ľubovni cestujú o týždeň na Tehelné pole, kde ich čaká majstrovský Slovan.
„Do každého zápasu pôjdeme s tým, že chceme podať výborný výkon a uvidíme, na čo budeme mať. Zoberieme možno tri body, možno jeden bod z každého zápasu. Uvidíme,“ verí Olejník.
Markulík: Asi to tak celé malo byť
Strata víťazstva v nadstavenom čase vždy zamrzí. Podbrezovčanov o to viac, že ani na šiesty pokus sa nedočkali víťazstva na ihrisku súpera a zvonku zatiaľ priviezli len dva body za dve remízy.
„Zamrzí to, ale je to futbal, stávajú sa aj také veci a musíme na to pozitívne zareagovať, čakajú nás ďalšie zápasy. Možno nám trochu chýba aj to šťastíčko. Verím, že v tých Košiciach by sa nám to mohlo o týždeň podariť,“ dúfa Galčík.
Tri body by veľmi Podbrezovej pomohli aj podľa trénera Štefana Markulíka.
„Chceli sme tú sériu zápasov vonku bez výhry zlomiť a dnes sme boli k tomu blízko. Myslím si, že ten výkon bol v poriadku, preto ma to trošičku mrzí, ale na druhej strane, teraz som aj Cifríkovi povedal, že to tak asi malo byť,“ povedal tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
S domácim trénerom Cifraničom boli ešte pred niekoľkými týždňami na rovnakej lodi a ako povedal Markulík, keď mu ako jeho asistent telefonoval o ponuke z Prešova, prial mu to.
„Tešil som sa za neho. Je to férový chlap a osobne mi tiež veľmi pomohol. Niekedy potrebujete horúcu hlavu schladiť vodou a pre mňa boli často tou vodou skúsenosti Vlada. Aj preto som sa do Prešova tešil.
Vedel som, že v takom prostredí je radosť robiť futbal. Je to úžasný štadión. Keď hlásateľ zahlásil počet divákov, zatlieskal som aj ja. Klobúk dole. Takéto návštevy liga potrebovala na všetkých štadiónoch,“ chválil Markulík.