Nováčik z Prešova sa pobije o šestku, ale prioritou je záchrana. Zápas s Košicami je už vypredaný

Nováčik z Prešova sa po slabšom začiatku dobrým jesenným finišom prepracoval až do možného boja o prvú šestku. Na vytúženú priečku strácajú štyri body. Pred začiatkom jari si to v klube uvedomujú, ale tréner Vladimír Cifranič zdôrazňuje, že prioritou stále ostáva záchrana v najvyššej súťaži, do ktorej sa Prešovčania vrátili po siedmich rokoch.
„Tabuľka sa vyvinula tak, že máme šancu na to, aby sme skončili v prvej šestke a určite sa o to pokúsime. Nechcem predbiehať. Najdôležitejší bude prvý zápas v Ružomberku, ktorý veľa napovie. Samozrejme, pokiaľ by sa nám podarilo dostať do hornej šestky, bolo by to super. Tým pádom je cieľ splnený, sme zachránení a môžeme hrať kľudnejšie,“ hovorí Cifranič.
Podľa kapitána Patrika Šimka sa kabína na štart súťaže teší. „Bez ohľadu na to, či tá šestka vyjde alebo nie, chceme mať po tých posledných štyroch zápasoch pred rozdelením tabuľky nejaký dobrý vankúš bodov. Uvidíme, či bude stačiť to, ako sme sa pripravili,“ nadviazal na slová trénera.
Zmien v kádri nie je veľa
Tak ako tréner Cifranič avizoval pred zimnou prestávkou, veľa zmien v kádri nie je a odchodov je viac ako príchodov. S mužstva po vzájomnej dohode odišiel dlhodobo zranený český stopér Václav Mika.
O uvoľnenie požiadal aj kosovský reprezentant Bleron Krasniqi, ktorý sa cítil málo vyťažený. Klub mu vyšiel v ústrety a vrátil sa do rakúskeho Kapfenbergu. Ukrajinský stredopoliar Kyrylo Siheiev, lotyšský útočník GlebsPatika a Jakub Michlík dostali povolenie na hľadanie si nového klubu a na jar s nimi už v klube nepočítajú.
Do kádra pribudli zatiaľ traja hráči. Namiesto Václava Miku prišiel na hosťovanie z Trnavy ukrajinský stopér Denys Taraduda, z Podbrezovej posilní ľavú stranu Séverin Tatolna zo Stredoafrickej republiky.
Poslednou posilou je útočník Shayon Harrison, odchovanec akadémie Tottenhamu Hotspur so skúsenosťami z rumunskej aj fínskej ligy. V Prešove ostáva aj stopér Taras Bondarenko, ktorého hosťovanie z Podbrezovej sa zmenilo na ostrý prestup do Prešova.
Odchovanec Tottenhamu naháňa resty
„O Taradudovi všetci vieme, že je silovým obrancom. Tatolnu poznám z Podbrezovej. Je to typ hráča, ktorý nám tu chýbal, rýchlostný a silovejší, bojovnejší na ľavú stranu. Môže hrať aj krajného obrancu, keby sme obmenili systém, čiže v tomto je trošku univerzálnejší.
Harrison prišiel trošku v zanedbanejšom stave. Kondične nie je určite pripravený tak, ako by sme chceli. Dostal trošku viac času, aby sa dal dokopy. Má tréningy navyše a myslímsi, že do nejakých dvoch, troch týždňov bude plnohodnotne pripravený a postupne bude naskakovať do zápasov,“ priblížil zimné posily Cifranič.
VIDEO: Tréner Cifranič o zmenách v kádri
Podľa jeho slov chceli najmä zvýšiť konkurenciu na niektorých postoch. „Nie je vylúčené, že ešte pribudnú jeden či dvaja hráči. Jeden by mal prísť na skúšku už na budúci pondelok,“ dodal tréner.
Súperi, akých zohnali
Prípravu absolvovali Prešovčania v domácich podmienkach a jej súčasťou bolo aj sústredenie v Senci, kde odohrali tri zápasy zimnej československej súťaže Tipsport ligy.
Hneď v prvom prekvapujúco prehrali s treťoligovým Kroměřížom, v ďalších porazili druholigistov z Malženíc aj Šamorína. Už po návrate domov porazili lídra druhej ligy z Banskej Bystrice a v generálke remizovali s Liptovským Mikulášom.
„V príprave sme hrali so súpermi, ktorých sme zohnali. Zápasy sa hrali na ťažkých terénoch, najmä v Senci. Bola veľká zima a napokon nám išlo najmä o to, aby sa hráči nezranili, čo sa nám nie celkom podarilo.
Posledné zápasy s Banskou Bystricou a Liptovským Mikulášom, dvoma špičkovými mužstvami druhej ligy, nás v niektorých fázach dostatočne preverili. Uvidíme ako to bude, lebo zrkadlom toho, ako sme pripravení, bude samotná súťaž,“ poznamenal Cifranič.
Prípravné zápasy:
FC Tatran Prešov – Hanácka Slávia Kroměříž 0:2
FC Tatran Prešov – Malženice 3:2
FC Tatran Prešov – Šamorín 2:1
FC Tatran Prešov – Banská Bystrica 2:0
FC Tatran Prešov – Liptovský Mikuláš 2:2
Wolsztyński opäť mimo hry
Pred štartom jari opäť trápia mužstvo nováčika zranenia. Najväčším smoliarom v klube je poľský ofenzívny stredopoliar Lukasz Wolstyński. V Prešove si od neho veľa sľubovali už na jeseň. Stihol odohrať len necelé tri zápasy a po zranení sa už na trávniku neobjavil. Ktovie ako to bude na jar. „Začal s nami prípravu, ale opäť sa zranil. A opäť vážnejšie. Nedovolím odhadnúť, kedy bude fit. To je skôr otázka na lekárov,“ povzdychol si Cifranič.
V Senci sa zranili aj ďalšie opory, útočník Stanislav Olejník a obranca Jozef Menich. Spolu s Filipom Součekom, ktorý už začal s tréningami, by však podľa trénera mohli byť pripravení nastúpiť v priebehu dvoch až troch týždňov.
V prípravných zápasoch výkonmi zaujali aj 18-roční mladíci Dávid Griger a ArturUkhan, ktorý sa dvakrát zapísal aj do streleckej listiny.
„Obaja dlhodobo trénujú s áčkom, dostali v príprave viacej priestoru a ukázali, že môžubyť plnohodnotnými hráčmi áčka a určite dostanú šancu. Či už v základe alebo ako striedajúci hráč. Keďže ešte stále môžu hrať aj za náš dorast, budeme ich zapojenie riešiť s trénermi dorastu, lebo obaja potrebujú predovšetkým zápasovú prax. Ale určite majú obidvaja parametre na to, aby sa časom stali možno aj hráčmi základnej zostavy,“ naznačil možnosti mladíkov tréner Cifranič.
Ľudia chodia na Prešov, nie na súperov
Nováčik z Prešova si na jeseň pripísal v lige aj jedno prvenstvo, v návštevnosti svojich domácich duelov. Len v jednom z deviatich zápasov, proti Skalici, prišlo na štadión s oficiálnou kapacitou 6 500 divákov menej ako šesť tisíc divákov. Podľa zverejnených informácií je už vypredaný aj najbližší domáci zápas, v ktorom Prešov v druhom zápase jari privíta v tradičnom derby suseda z Košíc.
V tejto súvislosti kapitán Patrik Šimko verí, že podobnú podporu budú mať aj v jarnej časti, bez ohľadu na to, či sa im podarí dostať do prvej šestky, alebo budú hrať nadstavbu v tej druhej.
„Uvidíme, ako to vypáli. Ľudia sú v Prešove futbalom veľmi nasiaknutí a veľmi nám fandia. Aj keď ich stretávam tak hovoria, že chodíme na vás a nie na súpera. Aj keby sa to nevyšlo a v úvodzovkách ich sklameme, tak verím, že nám zachovajú svoju priazeň v takom hojnom počte ako na jeseň,“ verí Šimko.
VIDEO: Patrik Šimko pred jarnou časťou Niké ligy
„Fanúšikovia sú úžasní, sú perfektní, veľmi nám pomáhajú v zápasoch, nielen domácich. Chodia nás povzbudzovať aj vonku. Aj teraz do Ružomberka sa vraj chystá celkom pekná enklava. Sme im veľmi vďační,“ dodal k fanúšikovskému boomu Cifranič.
Prvý jarný zápas odohrajú Prešovčania v sobotu v Ružomberku, u tabuľkového suseda a priameho konkurenta v boji o prienik do šestky s rovnakým počtom bodom. V ďalších zápasoch privítajú doma Košice a Komárno a v poslednom kole pred nadstavbou cestujú do Podbrezovej. Podľa trénera sa nedá povedať, že sú to hrateľnejší súperi a môže to byť pre Prešov výhodou.
„My sme najviac bodov brali s tými silnejšími mužstvami. Samozrejme čakajú nás zápasy s mužstvami, ktoré sa pohybujú v tabuľke okolo nás a o to to bude ťažšie, pretože aj oni majú stále o čo hrať. Pokiaľ zvládneme prvý zápas, tak by tam šanca na prvú šestku stále bola. Pokiaľ by sme ho nezvládli, tak myslím si, že asi tá prvá šestka by bola pasé,“ dodal Cifranič.
Káder Tatrana Prešov pre jarnú časť
Brankári: Adrián Knurovský, Pavol Bajza, Maksym Kučinskij (Ukrajina)
Obrancovia: Ioan-Calin Revenco (Moldavsko), Michal Sipľak, Patrik Šimko, DenysTaraduda (Ukrajina), Daniels Balodis (Lotyšsko), Marek Terpák, Juraj Kotula, Jozef Menich, Moritz Römling (Nemecko), Taras Bondarenko (Ukrajina)
Stredopoliari: Roman Begala, Filip Souček (Česko), Séverin Tatolna (StredafrickáRepublika), Artur Ukhan (Ukrajina), Dominique Simon (Francúzsko), Hélder Morim (Portugalsko)
Útočníci: Martin Regáli, Lukasz Wolsztyňski (Poľsko), Stanislav Olejník, ShayonHarrison (Anglicko), Dávid Griger, Peter Juritka, Landing Sagna (Senegal), Andy Masaryk
Príchody: Taras Bondarenko (prestup z Podbrezovej), Denys Taraduda (hosťovanie z Trnavy), Séverin Tatolna (hosťovanie z Podbrezovej), Shayon Harrison (prestup z AC Oulu)
Odchody: Václav Míka, Bleron Krasniqi, Kyrylo Sigejev, Glebs Patika, Jakub Michlik