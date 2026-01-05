Dobrá aj zlá správa pre Prešov. Poliak trénuje už naplno, no Čech ide pod nôž

V prvý januárový pondelok sa na prvom tréningu zimnej prípravy stretli aj hráči nováčika Niké ligy Tatrana Prešov.
Tréner Vladimír Cifranič privítal všetkých zdravých hráčov z jesennej súpisky, hoci aj on aj výkonný riaditeľ klubu Ľuboš Micheľ potvrdili, že káder prejde aj v zimnom prestupovom období zmenami, ktoré ale nebudú tak výrazné ako v lete pred návratom Prešova do najvyššej súťaže.
V rámci relatívne krátkej prípravy sa Prešovčania chystajú na sústredenie do Šamorína respektíve Senca, v rámci ktorého by mali odohrať aj tri prípravné zápasy v rámci zimnej československej Tipsport ligy - s českým druholigistom Hanáckou Sláviou Kroměříž a s dvoma druholigistami zo Slovenska z Malženíc a Šamorína.
V závere prípravy si pred začiatkom jarnej časti ešte v dvoch generálkach zahrajú s ďalšími druholigistami – Banskou Bystricou a Liptovským Mikulášom.
Chcú posilniť tri posty
Už po poslednom zápase s Michalovcami avizoval tréner Vladimír Cifranič možné zmeny v kádri počas zimy.
„Všetko je zatiaľ v štádiu riešenia. Tento týždeň to chceme doriešiť tak, aby sme na sústredenie išli na 90 percent s kádrom, ktorý by mal ísť do súťaže. Máme v riešení nejakých hráčov a bavíme sa o nejakých troch postoch,“ naznačil Cifranič.
Ako doplnil výkonný riaditeľ Micheľ, príchody sa zrejme na 99 percent budú riešiť formou hosťovania a nie ostrých prestupov.
Okrem wingbecka a ofenzívneho hráča hľadajú aj stopéra, keďže tri dni pred začiatkom prípravy prišla zlá správa.
Českému legionárovi Václavovi Míkovi, ktorý stihol odohrať v drese nováčika prvých šesť zápasov súťaže sa obnovilo zranenie a bude musieť absolvovať operáciu.
Lepšou správou je, že poľský útočník Lukasz Wolsztyński, ktorý mal byť ťahúňom nováčika, ale pre zranenie rovnako nehral takmer celú jeseň, podľa slov Micheľa už niekoľko týždňov naplno trénuje a mal by byť pre jarnú časť plne k dispozícii.
VIDEO: V. CIfranič a P. Šimko k zimnej príprave futbalistov FC Tatran Prešov
V rámci relatívne širokého kádra riešia v klube aj odchody niektorých hráčov. Malo by ich byť približne rovnako ako príchodov.
„Všetci hráči majú u nás platné zmluvy. Budeme sa rozprávať s hráčmi, ktorí nemajú takú minutáž a určite sa budeme snažiť nájsť nejakú dohodu na to, aby sme im pomohli nájsť nejaký iný klub. Zatiaľ je predčasné hovoriť o konkrétnych menách.
Nerobilo by to dobrú krv v kabíne. Ja si s každým hráčom sadnem, poviem mu to chlapsky. Je to korektné a slušné, aby sa to dozvedeli od vedenia klubu a nie z médií,“ dodal Micheľ.
Budú naháňať prvú šestku
Prešov po dobej druhej polovici jesene zimuje na ôsmom mieste tabuľky so štvorbodovou stratou na šiestu Podbrezovú.
Všetko mohlo byť inak, keby Prešovčania zvládli posledný zápas jesene, v ktorom prehrali na domácom trávniku s Michalovcami.
„Už som to v hlave nemal a teraz ste mi to pripomenuli a opäť to bude pár dní bolieť,“ pousmial sa kapitán Patrik Šimko nad pripomenutím veľkého sklamania v poslednom zápase minulého roka.
„Ale začíname s novým listom a chceme sa pobiť o prvú šestku. Aj v kabíne som cítil, že chalanom nechýba chuť do novej práce. Všetci sú natešení.
Čakajú nás ešte štyri zápasy, kým sa tabuľka rozdelí a ideálne by bolo, aby sme ich zvládli tak, aby sa o všetkom rozhodlo až v tom poslednom kole v Podbrezovej,“ nádeja sa Šimko, ktorý verí, že tak ako na jeseň aj na jar sa mužstvo bude zlepšovať od zápasu k zápasu.
A povezie sa na veľkej emócii a eufórii, ktorá sa na novom štadióne pretavila do rekordných návštev a najväčšieho počtu divákov v jesennej časti.
„Emócia neopadla. Žijem v Prešove a aj počas voľna som na každom kroku stretával ľudí, ktorí nám fandia, ktorí futbalom žijú a všetci nám veria a hecujú do boja o tú prvú šestku.
Myslím, že tá eufória ani na jar neopadne, lebo ľudia v Prešove aj okolí futbalom po dlhých rokoch strašne žijú,“ dodal Šimko.
Aj podľa trénera Cifraniča budú chcieť posledné štyri zápasy pred nadstavbou zvládnuť tak, aby do hornej šesky postúpili.
„Ale nemáme to úplne vo vlastných rukách. Sú tam mužstvá, ktoré majú pred nami náskok a jednoducho budeme musieť čakať na nejaké zaváhanie. Nemusí sa to podariť.
A potom potrebujeme nahrať čo najviac bodov, aby sme mali možno trochu pokojnejšiu pozíciu v tej druhej šestke. Tam to podľa mňa bude boj až do posledného zápasu.
Tie mužstvá sú vyrovnané, liga je vyrovnaná, takže nikoho v dolnej časti nečaká nič ľahké,“ myslí si Cifranič.