Weiss čakal od hráčov viac, Prešov zažil vysnenú premiéru. Boli sme smelší, chválil tréner

PREŠOV. Záverečný hvizd rozhodcu v naozaj neskorý večer, stojaci tlieskajúci diváci na vypredaných tribúnach nového štadióna. Slovanisti vytlieskaní domácimi fanúšikmi, Prešovčania tými v belasých dresoch majstra. A napokon na oboch stranách spokojnosť s deľbou bodov po remíze 2:2. Tak vyzeral záver fantastického večera v Prešove a návrat domáceho Tatrana po dlhých rokoch nielen do najvyššej súťaže, ale aj na svoj vlastný štadión.

„Skvelá atmosféra na tribúnach. Bolo to absolútne úžasné a veľmi sme sa na to tešili. Do prvého polčasu sme vstúpili trochu s rešpektom, bolo vidieť, že je to náš prvý ostrý zápas.

Prvý polčas bol pre nás previerkou, ako dokážeme zvládať, keď sa konečne dostaneme na loptu a akým spôsobom to využijeme. Keď sme sa k tomu dostali, tak sme mali dve krásne šance. Ale dali sme gól po štandardnej situácii, nedali sme penaltu, nakoniec toho bolo pomerne dosť, ale Slovan bol na tom podobne. V druhom polčase sme vyrovnali po krásnej akcii. Boli sme smelší a celkovo sme ten polčas zvládli lepšie defenzívne a nakoniec sme potešili výsledkom seba aj fanúšikov, ktorí boli naozaj našim dvanástym hráčom,“ hodnotil zápas domáci tréner Jaroslav Hynek.

Spokojný s bodom bol napokon aj tréner majstra Vladimír Weiss st. „Musím zablahoželať Prešovu k dobrému vstupu do sezóny. My sme samozrejme chceli vyhrať, ale dnes musíme odchádzať spokojný aj s bodom po tom výkone, ktorý sme podali. Hráčov som upozorňoval, že budú jazdiť, budú drieť, budú hrať na eufórii, že pôjdu do kŕčov tak, ako išli. Očakával som takýto priebeh zápasu. Prvý zápas v lige, na krásnom novom štadióne, na výbornom trávniku čiže všetky podmienky na to, aby sme my hrali lepšie. Som rád, že domáci fanúšikovia vytlieskali nás, naši fanúšikovia vytlieskali Prešov, tak by to malo vyzerať na každom zápase,“ pochválil Weiss domácich.

Regáli historickým prvým strelcom Prvých desať minút sa hralo na jednu bránku, tú domácu. Tréner Weiss na strane hostí síce postavil úplne inú jedenástku ako v predkole Ligy majstrov, ale aj tá dokázala dobre držať loptu, ale väčšinou len po šestnástku. Domáci sa pred hosťujúceho brankára dostali až po dvanástich minútach a hneď z toho bola strela na bránku a vzápätí mali aj ďalšie náznaky šancí. Slovan napokon predsa len dokázal využiť výraznú územnú prevahu. V 31. minúte sa hlavou presadil ukrajinský útočník Mykola Kucharevyč a skóroval aj v svojom druhom zápase v drese belasých. Radosť hostí trvala len necelé dve minúty. Prešov sa hneď po rozohrávke dostal k rohovému kopu, Stanislav Olejník poslal vysoký center na zadnú tyč, na ktorej improvizovaná obrana Slovana úplne zabudla na Martina Regáliho a ten azda z jedného metra hlavičkoval do úplne prázdnej bránky a strelil historický prvý gól Tatrana Prešova po návrate do ligy na novom štadióne.

„Kopnuté to bolo výborne. Sám neviem popravde, prečo bol voľný a hlavičkoval sám. Tá lopta bola náročná, tiež som to chcel inak vyriešiť aj ja. Ale ešte som sa tam aj s niekým zrazil,“ opísal vyrovnanie domácich brankár Slovana Martin Trnovský. Veľmi zaujímavú štvrtú desaťminútovku zápasu uzavrel v 39. minúte druhý gól Slovana. Kelvin Ofori predviedol svoje umenie, proti viacerým domácim hráčom si naviedol loptu do stredu a spoza šestnástky poslal presnú strelu, ktorou išiel obhajca titulu opäť do vedenia. VIDEO: Zostrih zápasu Tatran Prešov - Slovan Bratislava v Niké lige

Tréner berie nepremenenú penaltu na seba „Bol to veľmi ťažký zápas. Slovan bol skoro celý polčas na lopte, mali sme tam nejaké dva brejky, ktoré sme mohli využiť, ale sme ich nedali. Oni prakticky z dvoch striel dali dva góly. Škoda, že sme nedali penaltu, išli by sme do kabín za stavu 2:2 a trochu viac zamiešali karty,“ povzdychol si po zápase domáci gólman Pavol Bajza, ktorý sa na slovenské trávniky vrátil po dlhých rokoch a atmosféru prvého zápasu na novom štadióne v novom klube užíval. „Hral som tu nejaké zápasy ešte ako mladík na starom štadióne. Musím celému mužstvu pogratulovať, lebo všetci išli až na dno svojich síl. A ešte raz musím vyzdvihnúť fanúšikov, lebo v takej atmosfére sa naozaj hrá veľmi dobre. Verím, že je to dobrá pozvánka aj na ďalšie zápasy,“ dodal skúsený gólman.

Penaltová situácia, ktorú spomínal prišla v nadstavenom čase prvého polčasu. Poľský útočník Lukasz Wolsztyński v službách Prešova spadol v šestnástke súboji s Kyriakosom Savvidisom. Hlavný rozhodca Peter Kráľovič najprv dôrazne odmietol odpískať faul, ale pri najbližšom prerušení dostal upozornenie od VARu, pozrel si záznam a napokon na biely bod ukázal. Loptu si zobral Regáli, ale potom si ju vypýtal Wolsztynski a potvrdil nepísanú pravdu, že faulovaný by penaltu kopať nemal. Trnovský jeho pokus zneškodnil. „Situáciu beriem aj na seba. Videl som, že loptu mal Regáli a až potom si ju zobral Lukasz. Mal som do toho zasiahnuť, ale neurobil som to. Už som to hráčom aj povedal, ešte si k tomu niečo povieme a je to poučením aj pre mňa,“ vzal na seba časť viny za nepremenenú jedenástku tréner Hynek.

Domácim hrdinom Olejník, mohol byť aj väčším Prešovčania sa napokon vyrovnania dočkali po necelých siedmich minútach druhého polčasu. Po nádhernej akcii vyšachovali obranu Slovana a na konci Stanislav Olejník preloboval Trnovského a druhýkrát vyrovnal stav zápasu.

„Skoro celý prvý polčas sme viac menej hrali bez lopty, ale mali sme tam dobré príležitosti po rýchlych protiútokoch. Škoda, že sa nám nepodarilo ísť po mojej šanci do vedenia. So Slovanom sa hrá ťažko, keď ho dvakrát pustite do vedenia. Proti tak kvalitnému súperovi sa to ťažko doháňa, ale podarilo sa nám to a ukázali sme charakter a silu mužstva. Bojovali sme celý zápas, to bolo skvelé a škoda, že sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca,“ povedal o zápase a opísal aj svoj gólový moment: „Lopta ma trošku nepočúvala, ešte som uvažoval o prihrávke. A keď som si ju prebral do pohybu pred seba, už som vedel, čo budem robiť pri prvom odskoku od zeme.“ O necelých desať minút sa mohol stať ešte väčším hrdinom. Dostal sa ku hlavička na päťke, ale skvelý zákrok na čiare predviedol hosťujúci gólman Trnovský. „Snažil som sa to vyriešiť čo najlepšie. Loptu som tlačil do zeme, aby dostala sklz, aby išla čo najrýchlejšie do brány. Brankár ostal stáť a ja som ho len trafil. Keby som to možno trafil trochu vedľa neho, tak by to bol gól,“ poznamenal Olejník.

Dva dni voľna určite a možno aj bonus Výborný vstup do súťaže a bod s majstrom môže byť dobrým impulzom pre nováčika. Hráči si ho vychutnali a po zápase sa pri návšteve vedenia klubu z kabíny ozval poriadne mohutný krik. „Boli medzi nimi skôr ako ja. Možno im sľúbili nejaké prémie. Ja som im sľúbil za víťazstvo dva dni voľna a tie dostanú, hoci sme len remizovali. Dva dni voľna nemali celú prípravu, takže by ich dostali aj tak, keďže sme čakali na ten dlhý týždeň. Výkon v zápase sa zlepšoval až do konca, takže si to zaslúžia,“ rozhovoril sa o bonusoch pre hráčov tréner domácich Hynek. S nováčikom sa žreb ligy nemaznal. Po domácej premiére so Slovanom ho čakajú dva zápasy na ihriskách súperov – najprv v Žiline a potom v Trnave. „Vysnený štart s majstrom, získať jeden bod pred plnými tribúnami. Môžeme si to teraz pár dní užívať, ale musíme sa prichystať na ďalší zápas v Žiline,“ zdôraznil Bajza, na ktorého slová nadviazal aj Olejník: „Je to určite dobrý impulz, ale nemôžeme si teraz myslieť, že keď sme získali so Slovanom bod, tak to pôjde ľahko. Musíme ďalej pracovať a bojovať na 100 % v každom zápase, aby sme boli aj v sobotu v Žiline úspešní.“

Hrdinom Slovana Trnovský Podľa trénera Weissa jeho zverencom chýbalo lepšie riešenie situácií vo finálnej fáze a priznal, že za bod môžu ďakovať aj gólmanovi Trnovskému. „Aj za stavu 2:1, aj v úvode, kedy mal z nás Prešov veľký rešpekt, sme to mali využiť a rozhodnúť. Ale neriešili sme dobre útočnú fázu a boli sme malo efektívni. Samozrejme, v hlavách sme mali už ten utorňajší zápas, aj ja, aj hráči. To sa nedá len tak vymazať a hodiť za hlavu. Prakticky sme mali len jednu čistú gólovú šancu a Prešov ich tam mal viac, vrátane penalty. Podržal nás Trnovský a aj preto odchádzame s bodom. Nemôžeme byť spokojní s výkonom, pretože určite vieme hrať oveľa lepšie. Stále platí to, že pokiaľ sme plne koncentrovaní, disciplinovaní, tak sme na slovenské pomery veľké mužstvo. Pokiaľ nie, tak to dopadne ako dnes,“ hodnotil Weiss. Brankár Trnovský priznal, že v hre Prešova ani v tom, ako to vyzeralo na štadióne ich nič neprekvapilo.

„Vedeli sme, čo nás tu dnes čaká. Do bodky sa naplnilo to, na čo sme sa pripravovali a na čo nás pripravovali tréneri. Ľudia na tribúnach boli fantastickí, tlačili ich do takých výkonov a bojovnosti. Sami vieme, že keď máme doma plný štadión fanúšikov, čo to vie spraviť s našou hrou. Niektoré úseky sme mali veľmi dobré, držali sme väčšinu času loptu a mali sme aj dobre situácie, ale škoda niektorých nepremenených situácii vo finálnej fáze. Vedeli sme, že budú hrať na rýchle protiútoky. Chalani predo mnou to nemali jednoduché, lebo nehrali na svojich bežných pozíciách. Robili, čo sa dalo a aj veľmi ťažké situácie vedeli dobre vyriešiť. Určite nás výsledok mrzí, lebo sme sem išli pre víťazstvo,“ povedal Trnovský a svoje zákroky komentoval takto: „Ja chcem pomôcť spoluhráčom, oni chcú pomôcť mne a som rád, že som im pomohol. Potešilo to samozrejme, ale na druhej strane som možno niektoré veci mohol aj ja riešiť inak.“ Tréner Weiss varuje Bratislavský kouč po zápase priznal, že od niektorých hráčov čakal viac. Aj od tých lídrov, ktorých hromadne poslal na trávnik na záverečných dvadsať minút.

„Čakal som od niektorých viac. Prakticky sme dnes hrali bez stopérov. Kašia má stopku pre červenú kartu, Bajriča som šetril a iných nemáme a tak som skúšal túto variantu. To prináša futbal. Nie som nahnevaný. Musím pochváliť domácich, pochváliť to všetko, ako to tu vyzerá. Som rád, že aj Prešov aj Košice majú takéto štadióny a že sa liga vrátila aj do Prešova. Všetko bolo OK až na náš výsledok a na výkon niektorých hráčov,“ povedal Weiss. Slovan už v utorok čaká odveta druhého predkola Ligy majstrov. Hoci doma vyhral nad Zrinjskim 4:0, tréner Weiss varuje. „Môže sa stať hocičo. Najmä keď budeme hrať ako dnes, lebo ani naše striedajúce, povedzme že hviezdy, tam nedoniesli to nasadenie. Ale nebudem im to vyčítať, oni sami vedia, že vieme hrať aj lepšie. Uvidíme, čo bude v Mostare, ale nebude jednoduché. Ja sa ani nebojím, ani nemám strach. Musíme sa skoncentrovať. Oni budú útočiť, budú nepríjemní. Štadión tam je iný, ale aj tam bude 5 až 6 tisíc ľudí hučať a hnať ich. Musíme to zvládnuť. Ale s dobrým a iným prístupom ako dnes,“ dodal Weiss.