Weiss vymenil všetkých hráčov, nebol spokojný. Čo si značil do notesa?

„Čo sa týka výsledku, tak sme sklamaní, pretože za stavu 2:1 sme si to mali uhrať. Sústredíme sa na pohár. Očakával som takýto zápas, veril som, že tu vyhráme. Je to začiatok ligy, ale niektorí hráči musia hrať lepšie,“ pokračoval Weiss.

Počas zápasu sa neraz mračil a hneval a písal si poznámky do notesa.

„Išli sme však do Prešova vyhrať, takže nás výsledok mrzí,“ priznal Trnovský.

V závere polčasu hlúpo fauloval Savvidis, ale rozhodca to spočiatku prehliadol. Po upozornení VAR domáci kopali penaltu, ale brankár Trnovský ju zneškodnil.

Prešov druhýkrát vyrovnal v 52. minúte vďaka kombinačnej akcii, na konci ktorej Olejník prekonal Trnovského - 2:2.

Tlieskali stojačky

„Prešov mal na začiatku veľký rešpekt, my sme to mali lepšie využiť. Boli sme málo efektívni. My musíme byť s bodom spokojní, pretože Trno (brankár Martin Trnovský, pozn.) nás podržal. Chytil penaltu aj čistú hlavičku,“ dodal Weiss pre TASR.

Jeho tím dominoval v držaní lopty v pomere 72: 28, aj v počte streleckých pokusov 21:10.