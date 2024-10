Domáci museli, obávaný nováčik chcel. Rozhodla najlepšia letná posila

„V generálke na piatu ligu v Pezinku sme mali obrovskú smolu, pretože sa nám tam vážne zranil kapitán mužstva Michal Kružlík a aj čerstvá posila do útoku Martin Letko, ktorý je už po plastike krížneho väzu v kolene.

„O klasické ultimátum pred zápasom vo Dvoroch nešlo, s hráčmi sme však mali zopár dôraznejších pohovorov aj s tvrdšími slovami, ktoré padli na úrodnú pôdu. Vo Dvoroch odohralo mužstvo dobrý zápas, chalani sa chytili a odzrkadlilo sa to aj v ďalších kolách.“

Koučovi nebolo všetko jedno

„Doma s Okoličnou sme hrali poslednú polhodinu bez vylúčeného Rodriga, no vyhrali sme úplne zaslúžene. Hostí sme po prestávke nepustili snáď ani k jedinej priamej strele na bránku a mohli sme zvíťaziť aj viac, ako o gól,“ hovorí mladý kouč, ktorému však asi nebolo všetko jedno v deviatom kole doma proti Kolárovu po rýchlom góle Gabriela Ňunesa, po ktorom šli do vedenia 1:0 v 4. minúte hostia.

„Áno, ale vtedy už bolo mužstvo nastavené tak, že som pevne veril v obrat a už do prestávky sme viedli 4:1.“

Po štvrtom víťazstve sezóny (6:2) išli Šuranci so zdvihnutou hlavou aj do blízkeho Bešeňova, kde prišli síce o vylúčeného brankára Samuela Cvika už v 14. minúte, no o prijateľný bezgólový stav až v 91. minúte po pokutovom kope na 1:0 a domov tak šli naprázdno.