Stále môže vypadnúť aj Pohronie. Posledné kolo druhej ligy bude napínavé

Pohronie

Futbalisti zo Žiaru nad Hronom sú v najlepšej situácii a všetko majú vo vlastných rukách. Doma hostia kvalitný Liptovský Mikuláš, no na definitívu záchrany im stačí aj remíza.

Liptákom v tomto zápase prakticky o nič nejde, keďže súboj na čele je už dlhšie rozhodnutý. Do Niké ligy postupuje Prešov a do baráže Zlaté Moravce.

Ak by Pohronie doma prehralo, spoliehať sa musí na to, že aspoň jeden z dvojice Stará Ľubovňa / Humenné nevyhrá.

Ak by oba kluby z východu svoje zápasy zvládli a Pohronie by prehralo, Stará Ľubovňa by ho predbehla a na dne by malo Pohronie rovnaký počet bodov ako Humenné.

V prospech Humenného však hrajú lepšie vzájomné zápasy, ktoré by do tretej ligy poslali práve celok zo Žiaru nad Hronom, ktorý ešte v sezóne 2020/2021 hral najvyššiu slovenskú súťaž.