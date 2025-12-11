Venezuelský hráč si na Slovensku rýchlo zvykol na iný typ futbalu. Jeho cieľom je vyššia súťaž

Jesús Alberto Rangel Para v drese FK Gerlachov. (Autor: PC)
Peter Cingel|11. dec 2025 o 08:00
Šikovnému technickému stredopoliarovi sa na Slovensku páči.

Na východe Slovenska sa v poslednom období výrazne rozmnožil výskyt juhoamerických futbalistov.

V kluboch štvrtej, ale aj tretej ligy dnes nájdete hneď niekoľkých hráčov z Venezuely, Bolívie či Brazílie, ktorí vnímajú Slovensko ako odrazový mostík do veľkého futbalu.

Technicky výborne vybavení futbalisti sa často radia medzi lídrov svojich mužstiev.

V štvrtoligovom Gerlachove pôsobia až traja z nich – Carlos Davi Mena Jiménez (Kolumbia, 26, útočník), Yafer Yair Córdoba Perea (Kolumbia, 22, obranca/defenzívny stredopoliar) a Jesús Alberto Rangel Para (Venezuela, 21, ofenzívny stredopoliar).

Všetci traja sa zaradili medzi najlepších strelcov mužstva: Jiménez má na konte 11 gólov, Córdoba Perea 7 a Rangel Para 4.

Posledný menovaný prišiel do klubu o niečo neskôr. V aktuálnom ročníku 2025/26 odohral 12 ligových zápasov (827 minút), nazbieral päť žltých a jednu, podľa neho aj podľa realizačného tímu, diskutabilnú červenú kartu.

Jesús Alberto Rangel Para v drese FK Gerlachov. (Autor: PC)

S jesennou časťou Majstrovstiev regiónu je Para v zásade spokojný:

„Môj výkon bol dobrý, aj keď som prišiel bez predsezónnej prípravy. Prakticky som hneď naskočil do súťaže. Rýchlo som sa adaptoval na túto ligu a som so svojimi výkonmi spokojný.

Samozrejme, mám rezervy a uvedomujem si, že mužstvu môžem dať ešte viac. Chcem streliť viac gólov, prispievať asistenciami a odohrať viac minút ako na jeseň.“

Šikovnému technickému stredopoliarovi, ktorý sa vie presadiť aj gólovo, sa na Slovensku páči:

„Táto krajina sa mi páči. Je pokojná a ponúka veľa príležitostí. Na komunikáciu používam najmä angličtinu, ale neustále sa snažím učiť slovenský jazyk.“

Jesús Alberto Rangel Para v drese FK Gerlachov. (Autor: PC)

Para bol doma zvyknutý na iný typ futbalu, no dokázal sa prispôsobiť slovenským podmienkam:

„Futbal vo Venezuele je fyzickejší, agresívnejší a oveľa priamočiarejší. Tu je to pasívnejšie, viac sa hrá na držanie lopty.“

Zo Slovenska zatiaľ odchádzať neplánuje, no rovnako ako jeho krajania poškuľuje po vyšších súťažiach:

„Mojím plánom je zostať tu. Je to dobrý klub, ľudia ma prijali a správajú sa ku mne veľmi dobre. Pracujem však na tom, aby som raz dostal príležitosť hrať v prvej alebo druhej lige v tejto krajine.“

Tabuľka IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

