Venezuelský hráč si na Slovensku rýchlo zvykol na iný typ futbalu. Jeho cieľom je vyššia súťaž

Na východe Slovenska sa v poslednom období výrazne rozmnožil výskyt juhoamerických futbalistov.
V kluboch štvrtej, ale aj tretej ligy dnes nájdete hneď niekoľkých hráčov z Venezuely, Bolívie či Brazílie, ktorí vnímajú Slovensko ako odrazový mostík do veľkého futbalu.
Technicky výborne vybavení futbalisti sa často radia medzi lídrov svojich mužstiev.
V štvrtoligovom Gerlachove pôsobia až traja z nich – Carlos Davi Mena Jiménez (Kolumbia, 26, útočník), Yafer Yair Córdoba Perea (Kolumbia, 22, obranca/defenzívny stredopoliar) a Jesús Alberto Rangel Para (Venezuela, 21, ofenzívny stredopoliar).
Všetci traja sa zaradili medzi najlepších strelcov mužstva: Jiménez má na konte 11 gólov, Córdoba Perea 7 a Rangel Para 4.
Posledný menovaný prišiel do klubu o niečo neskôr. V aktuálnom ročníku 2025/26 odohral 12 ligových zápasov (827 minút), nazbieral päť žltých a jednu, podľa neho aj podľa realizačného tímu, diskutabilnú červenú kartu.
S jesennou časťou Majstrovstiev regiónu je Para v zásade spokojný:
„Môj výkon bol dobrý, aj keď som prišiel bez predsezónnej prípravy. Prakticky som hneď naskočil do súťaže. Rýchlo som sa adaptoval na túto ligu a som so svojimi výkonmi spokojný.
Samozrejme, mám rezervy a uvedomujem si, že mužstvu môžem dať ešte viac. Chcem streliť viac gólov, prispievať asistenciami a odohrať viac minút ako na jeseň.“
Šikovnému technickému stredopoliarovi, ktorý sa vie presadiť aj gólovo, sa na Slovensku páči:
„Táto krajina sa mi páči. Je pokojná a ponúka veľa príležitostí. Na komunikáciu používam najmä angličtinu, ale neustále sa snažím učiť slovenský jazyk.“
Para bol doma zvyknutý na iný typ futbalu, no dokázal sa prispôsobiť slovenským podmienkam:
„Futbal vo Venezuele je fyzickejší, agresívnejší a oveľa priamočiarejší. Tu je to pasívnejšie, viac sa hrá na držanie lopty.“
Zo Slovenska zatiaľ odchádzať neplánuje, no rovnako ako jeho krajania poškuľuje po vyšších súťažiach:
„Mojím plánom je zostať tu. Je to dobrý klub, ľudia ma prijali a správajú sa ku mne veľmi dobre. Pracujem však na tom, aby som raz dostal príležitosť hrať v prvej alebo druhej lige v tejto krajine.“