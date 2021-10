Slováci prišli o svoje eso. Riaditeľ mi povedal, aby som nešiel, vravel

„Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Je to moje súkromie a osobná záležitosť. Nechcem to riešiť,“ dodal už vážnejšie. A potom opäť vtipkoval.

„Vyvolalo to rozruch? Asi budem musieť opäť pribrať, aby sa o niečom inom písalo,“ reagoval s úsmevom na otázku, prečo ako akcionár vstúpil do klubu Železiarne Podbrezová. Lobotka vlastní 35 percent akcií klubu z druhej ligy.

Keď sa bude vyhrávať, tak nemusím hrať do konca sezóny. Vyhrali by sme titul, pozerám sa hlavne na tím. Z minulej sezóny som bol zvyknutý nehrávať, takže by to nebolo nič nové.

Vráti sa do klubu, kde bude pokračovať v rehabilitácii. Do Kazane v stredu odletí 21 hráčov, všetci mali negatívne PCR testy," uviedol Tarkovič pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

„Povedal som, že pôjdem, nech mi to proste pozrú aj iní lekári. Nech rozhodnú, či je to dobré, alebo nie. Ak bude veľké riziko, tak nebude dobré ani pre tím, aby som hral,“ uvedomoval si.

„Bol som v kontakte so športovým riaditeľom klubu, ktorý mi povedal, že aby som nešiel. Nechcel, aby som to riskoval,“ dodal Lobotka.

K Lobotkovmu zdravotnému stavu sa vyjadril aj reprezentačný lekár Ján Baťalík.

"Stano dnes absolvoval kontrolné MRI vyšetrenie, prvému sa podrobil ešte minulý piatok v Neapole. Taliani udávali, že sú tam stopy opuchu v okolí tej jazvy. Edém tam už nie je, ani krv, ale je tam ešte jazva.

Stankovi sme vysvetlili, že bude v jeho záujme, aby sa vrátil do klubu. Aby sa nedostal do situácie, že by sa tretíkrát poškodil zadný stehenný sval."

Keď bude Neapol vyhrávať, hrať nemusí

„Keď nie ste na sto percent pripravený, tak nemôžete dať tímu, to, čo viete,“ priznal aj samotný Lobotka. Mal zmiešané pocity a veľkú chuť opäť hrať.

„Jedna vec je, či sa trúfam ja, druhá je, ako by to vyzeralo. Možno by som mal stále v hlave, že to nie je dobré. Ale možno by to bolo naopak dobré. Treba nájsť správnu cestu pre mňa, ale aby to bolo prospešné aj pre tím,“ vysvetľoval.

Jeho Neapol po siedmich kolách vedie Seriu A, vyhral všetky zápasy.

„Keď sa bude vyhrávať, tak nemusím hrať do konca sezóny. Vyhrali by sme titul, pozerám sa hlavne na tím,“ usmieval sa Lobotka. Žartoval.

„Z minulej sezóny som bol zvyknutý nehrávať, takže by to nebolo nič nové.“